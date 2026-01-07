Sénégal: Puma - 20 ambulances remises pour renforcer la couverture sanitaire des zones frontalières

6 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Le ministère des Infrastructures, à travers le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma), a procédé à la remise officielle de 20 ambulances au ministère de la Santé et de l'Action sociale.

La cérémonie s'est tenue à la Sphère ministérielle de Diamniadio, sous la conduite de Déthié Fall, en présence du Dr Ibrahima Sy.

Ces ambulances sont destinées prioritairement aux régions frontalières du pays, souvent confrontées à des difficultés d'accès aux soins de santé et à une faible couverture sanitaire. Leur mise à disposition vise à améliorer la prise en charge des urgences médicales, réduire les délais d'évacuation et renforcer le système de référence et de contre-référence dans ces zones éloignées.

Selon les autorités, cette dotation s'inscrit dans la vision du Programme Puma, qui combine le développement des infrastructures avec l'amélioration des services sociaux de base, notamment la santé.

Elle traduit également la volonté de l'État de réduire les inégalités territoriales en matière d'accès aux soins.

De son côté, le ministre de la Santé a salué ce geste, soulignant que ces ambulances contribueront significativement à sauver des vies et à rapprocher les services sanitaires des populations vivant dans les zones les plus enclavées.

