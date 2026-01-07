Sénégal: Combats de lutte - Me Bamba Cissé exige une réponse ferme face au phénomène du « simol »

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, a réaffirmé mardi sa détermination à mettre fin au phénomène de « simol », ces agressions et vols en groupe qui surviennent lors des combats de lutte et des face-à-face entre lutteurs.

Selon lui, ces incidents mettent en danger les spectateurs et dégradent l'image des arènes de lutte au Sénégal.

Lors d'une conférence à l'Institut de Défense du Sénégal (IDS) ce mardi, Me Cissé a souligné au micro de Senego.com la nécessité d'une réaction rapide et ferme. « Il est inacceptable que des citoyens soient agressés après les combats. Les auteurs de simol doivent être identifiés et sanctionnés sans délai », a-t-il déclaré.

Le ministre a donné des instructions au gouverneur de Dakar afin de réunir tous les acteurs du monde de la lutte -- promoteurs, lutteurs, managers, fan-clubs et communicateurs traditionnels -- pour mettre en place des mesures concrètes de prévention et de sécurité.

Me Bamba Cissé a également annoncé le lancement d'une enquête approfondie sur les incidents récents et la mobilisation des forces de l'ordre pour assurer la protection des spectateurs. « La sécurité des citoyens prime sur tout. Nous ne pouvons pas laisser le simol se développer », a-t-il insisté.

Le ministre a enfin évoqué l'idée d'un mécanisme de responsabilisation des acteurs et du public, afin de limiter les débordements et de garantir des arènes de lutte sûres pour tous.