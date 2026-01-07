Sénégal: Combats de lutte - Me Bamba Cissé exige une réponse ferme face au phénomène du « simol »

6 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé, a réaffirmé mardi sa détermination à mettre fin au phénomène de « simol », ces agressions et vols en groupe qui surviennent lors des combats de lutte et des face-à-face entre lutteurs.

Selon lui, ces incidents mettent en danger les spectateurs et dégradent l'image des arènes de lutte au Sénégal.

Lors d'une conférence à l'Institut de Défense du Sénégal (IDS) ce mardi, Me Cissé a souligné au micro de Senego.com la nécessité d'une réaction rapide et ferme. « Il est inacceptable que des citoyens soient agressés après les combats. Les auteurs de simol doivent être identifiés et sanctionnés sans délai », a-t-il déclaré.

Le ministre a donné des instructions au gouverneur de Dakar afin de réunir tous les acteurs du monde de la lutte -- promoteurs, lutteurs, managers, fan-clubs et communicateurs traditionnels -- pour mettre en place des mesures concrètes de prévention et de sécurité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Me Bamba Cissé a également annoncé le lancement d'une enquête approfondie sur les incidents récents et la mobilisation des forces de l'ordre pour assurer la protection des spectateurs. « La sécurité des citoyens prime sur tout. Nous ne pouvons pas laisser le simol se développer », a-t-il insisté.

Le ministre a enfin évoqué l'idée d'un mécanisme de responsabilisation des acteurs et du public, afin de limiter les débordements et de garantir des arènes de lutte sûres pour tous.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.