Sénégal: Liberté 5 - 7 interpellations après le décès d'un jeune homme dans un appartement meublé

Le Commissariat d'arrondissement de Dieuppeul a procédé, le 2 janvier 2026, à l'interpellation de sept individus pour détention et usage collectif de chanvre indien et de substances psychotropes, ainsi que pour non-assistance à personne en danger.

Les arrestations font suite au signalement du décès d'un jeune homme dans un appartement meublé situé à Liberté 5, loué pour la somme de 130 000 FCFA à l'occasion des festivités de fin d'année. À l'arrivée des enquêteurs, la victime a été retrouvée inerte, allongée sur le dos, sans traces apparentes de lutte ni de blessures. La fouille des lieux a permis la saisie d'un sachet entamé de chanvre indien, d'une chicha accompagnée de résidus de joints, ainsi que d'un paquet de papier à rouler de type Rizla.

Selon les déclarations des mis en cause, la victime aurait consommé trois joints de chanvre indien avant d'ingérer une demi-pilule d'ecstasy, communément appelée « Tik Tok ». L'autre moitié de la pilule aurait été dissoute dans une boisson et consommée collectivement par ses compagnons.

Quelques minutes après cette consommation, le jeune homme se serait plaint de violentes céphalées avant de présenter des convulsions suivies de graves difficultés respiratoires. Malgré une tentative de massage cardiaque effectuée par ses amis, la victime n'a pas survécu.