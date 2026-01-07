Sénégal: Travaux liés aux JOJ 2026 - Perturbation temporaire de la circulation sur l'avenue Blaise Diagne

La circulation sera temporairement perturbée à partir du jeudi 15 janvier 2026 sur l'avenue Blaise Diagne, dans le cadre du démarrage des travaux de mise à niveau et d'aménagement des voiries aux abords des infrastructures sportives des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Selon un communiqué d'AGEROUTE Sénégal, l'avenue Blaise Diagne sera fermée temporairement sur le tronçon compris entre le rond-point de l'Hôpital Abass Ndao et la Rue 11 de la Médina.

Pour assurer la fluidité du trafic durant la période des travaux, les autorités ont prévu :

la mise en circulation en double sens, sur une seule voie, du Boulevard de la Gueule Tapée ;

des déviations recommandées via les rues 22 et 6 de la Médina.

Le retour à la normale de la circulation est annoncé à l'achèvement des travaux. En attendant, AGEROUTE Sénégal appelle les usagers à faire preuve de compréhension et à respecter strictement les limitations de vitesse ainsi que les consignes de sécurité.