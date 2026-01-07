Afrique: Côte d'Ivoire/Burkina Faso (3-0) - Le coup de marteau des Éléphants

Le Burkina Faso s'est incliné sur le score sans appel de 3 buts à 0 face au champion en titre, la Côte d'Ivoire, en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des nations, le mardi 6 janvier 2026, au stade de Marrakech-Ouahat Sidi Brahim. Ce véritable coup de marteau des Éléphants, clin d'oeil à la chanson fétiche et à l'hymne officieux de la CAN 2023 organisée et remportée par la Côte d'Ivoire, met brutalement fin au parcours des Étalons dans la compétition.

Le Burkina Faso ne verra pas les quarts de finale de la CAN 2025 au Maroc. Comme lors de l'édition précédente, les Étalons quittent la compétition en huitième de finale. Face à une équipe ivoirienne sûre de sa force et parfaitement organisée, les hommes de Brama Traoré ont rapidement été mis en difficulté, lors de la première période largement dominée par les Éléphants.

Dès l'entame de la rencontre, la Côte d'Ivoire impose son rythme, alliant maîtrise technique, rigueur tactique et solidité collective. Cette domination se concrétise à la 20e minute lorsque Amad Diallo ouvre le score d'une action limpide, en prenant le dessus sur le portier burkinabè Hervé Koffi. Sans véritable réaction burkinabè, les Ivoiriens poursuivent leur emprise sur le match et doublent la mise 12 minutes plus tard grâce à Yan Diomandé, au terme d'une belle action collective dans la surface des Étalons.

Dos au mur, le sélectionneur Brama Traoré tente de réajuster son dispositif avant la pause. À 3 minutes de la mi-temps, le défenseur Adamo Nagalo, en difficulté, cède sa place à Blati Touré, afin de densifier le milieu de terrain et tenter de reprendre le contrôle du jeu.

Au retour des vestiaires, l'entrée de Georgi Minoungou, combinée à l'expérience de Blati Touré, apporte un souffle nouveau aux Étalons. Le Burkina Faso affiche un visage plus conquérant et parvient à inquiéter la défense ivoirienne, notamment sur une déviation dangereuse de Dango Ouattara qui frôle le cadre gardé par Yaya Fofana.

Malgré cette embellie, la Côte d'Ivoire reste solide et gère parfaitement son avantage. Les espoirs burkinabè s'évanouissent définitivement lorsque Bazoumana Traoré, jeune pépite ivoirienne de 19 ans, s'illustre sur le flanc gauche avant de battre Hervé Koffi d'une frappe puissante et précise pour sceller le score à 3-0.

« Nous avons affronté une très belle équipe de Côte d'Ivoire qui a su exploiter nos faiblesses. Les deux buts encaissés en première période nous ont beaucoup pénalisés », a reconnu Georgi Minoungou, visiblement déçu.

Avec cette victoire convaincante, la Côte d'Ivoire valide son billet pour les quarts de finale, où elle affrontera l'Égypte, tombeuse des Guépards du Bénin. Pour le Burkina Faso, l'heure est désormais au bilan et à la reconstruction, après une CAN qui s'achève prématurément, loin des ambitions affichées.