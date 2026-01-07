Afrique: CAN 2025, la RDC tombe avec les honneurs, les Ivoiriens en champions

7 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Le champion d'Afrique en titre a facilement maîtrisé le Burkina (3-0), tandis que l'Algérie a dû passer par les prolongations pour se défaite d'une RDC disciplinée.

En effet, face à une Algérie favorite, la RDC a longtemps tenu, et parfois fait douter son adversaire, avant de s'incliner sur un exploit personnel de Boulbina à la 119e.

Si les Léopards n'ont pas démérité, le meilleur joueur reste Lionel Mpassi, avec quelques parades décisives qui ont repoussé l'échéance. Sur le but de l'entrant Boulbina, le gardien du HAC ne peut rien.

Dans les buts des Fennecs, Lucas Zidane a aussi brillé en remportant son duel face à Bakambu à la 26e.

Du côté de Marrakech, la qualification a été totalement maîtrisée par la Côte d'Ivoire face au voisin burkinabé (3-0). Amad Diallo, le virevoltant attaquant de Manchester United, a fait la différence à la 20e en ouvrant le score puis en offrant le 2-0 à Diomandé (32e).

Lancé à la 75e, Bazoumana Touré clôt le score à la 87e.

En quart de finale, les Eléphants défieront l'Egypte à Agadir.

De leur côté, les Algériens auront fort à faire face l'armada offensive du Nigeria, à Marrakech.

Ces deux rencontres auront lieu samedi 10.

La veille, le Maroc croisera le fer avec le Cameroun à Rabat, tandis que Tanger accueillera le classique entre le Mali et le Sénégal.

