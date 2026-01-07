Ile Maurice: Une thérapeute au service du bien-être

Ragini Dhani, 49 ans, habitante de Petit-Raffray, pratique le massage médical avec rigueur et passion depuis 1995. Elle propose aussi bien des soins à domicile que des consultations dans son cabinet à Triolet.

Forte de 18 années d'expérience en tant que spécialiste en massage médical, Ragini Dhani a accompagné de nombreux patients dans leur parcours de soins et de rétablissement. Son travail repose sur une approche professionnelle, humaine et personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de chaque client.

Le massage thérapeutique, souligne-t-elle, offre de nombreux bienfaits. Il permet notamment de soulager les douleurs musculaires et chroniques, tout en réduisant le stress et l'anxiété. Il contribue également à améliorer la circulation sanguine et lymphatique en stimulant le flux sanguin, favorisant ainsi l'oxygénation des tissus et l'élimination des toxines. Le massage aide par ailleurs à améliorer la qualité du sommeil et à améliorer l'humeur grâce à l'augmentation de la production d'endorphines et d'ocytocine, procurant une sensation durable de bien-être.

Rétablir l'équilibre énergétique

Le massage thérapeutique joue aussi un rôle important dans l'harmonisation des chakras, contribuant à rétablir l'équilibre énergétique du corps et de l'esprit. À travers des techniques ciblées et maîtrisées, la thérapeute favorise une meilleure circulation de l'énergie, aide à relâcher les tensions et participe au bien-être global de la personne. Le massage permet de réduire les tensions musculaires, les courbatures ainsi que les douleurs articulaires et chroniques, tout en soutenant la santé mentale et en améliorant la qualité de vie.

Il existe plusieurs types de massages thérapeutiques, chacun répondant à des besoins spécifiques. «Chaque massage cible une problématique particulière, notamment ceux utilisant des points de pression, qui permettent d'identifier et de traiter les zones douloureuses», explique Ragini Dhani. En exerçant une pression précise sur des points spécifiques du corps, la praticienne aide le client à localiser l'origine de la douleur, à relâcher les tensions accumulées et à favoriser le processus de guérison.

La fréquence des séances varie en fonction de l'objectif du client. Pour des douleurs chroniques ou des problèmes spécifiques, une séance par semaine est généralement recommandée au début, suivie d'une à deux séances par mois pour l'entretien. Pour une détente générale, l'harmonisation du corps ou la prévention des tensions, une fréquence d'une à deux fois par mois est jugée suffisante, la régularité demeurant essentielle pour maintenir les bienfaits.

Enfin, la thérapeute rappelle que le massage thérapeutique a une importance particulière à la fin de l'année, une période souvent marquée par un stress professionnel accru. À cela s'ajoutent des difficultés familiales, des contraintes financières ainsi que des troubles physiques et mentaux, rendant essentiel le recours aux massages thérapeutiques pour préserver l'équilibre et le bien-être.