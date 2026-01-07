Sénégal: Dakar rappelle rejeter 'toute logique de domination fondée sur les rapports de force'

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rappelé, mardi, à Dakar, l'engagement constant" du Sénégal à promouvoir le dialogue, la concertation et le respect du droit international, ainsi que son rejet de "toute logique d'unilatéralisme ou de domination fondée sur les rapports de force".

"Il a réaffirmé l'engagement constant du Sénégal en faveur du dialogue, de la concertation et du respect du droit international, en rejetant toute logique d'unilatéralisme ou de domination fondée sur les rapports de force", affirme la présidence sénégalaise sur sa page Facebook.

Selon elle, le chef de l'État présidait une cérémonie de présentation de voeux de Nouvel An au corps diplomatique accrédité à Dakar.

Cette prise de position du dirigeant sénégalais survient trois jours après la capture du président vénézuélien, Nicolas Maduro, par les États-Unis d'Amérique. M. Maduro est accusé par les autorités américaines d'avoir mis l'appareil d'État du Venezuela au service d'un vaste trafic de cocaïne vers les États-Unis d'Amérique, une accusation qu'il a rejetée.

En présentant ses voeux au corps diplomatique, Bassirou Diomaye Faye "a dressé un constat lucide des turbulences qui marquent l'ordre international", à savoir les "conflits persistants, [l']insécurité au Sahel, [le] dérèglement climatique, [la] fragilisation du multilatéralisme", etc.

En présence des ambassadeurs et des représentants de plusieurs organisations internationales, M. Faye a évoqué "l'attachement du Sénégal à l'égale dignité des cultures et des civilisations". C'est le "fondement de la coexistence pacifique entre les peuples", rapporte la même source en citant le chef de l'État.

"Le président de la République a également réitéré l'appel du Sénégal à une action impartiale de la communauté internationale pour la paix, la justice et la dignité humaine", lit-on sur la page Facebook de la présidence sénégalaise.

Le chef de l'État a parlé aussi de l'agenda diplomatique de cette année, au cours de laquelle de "grands rendez-vous" auront lieu au Sénégal.

La présidence de la République cite, parmi ces rencontres, une réunion de haut niveau de la Conférence des Nations unies sur l'eau, la 10e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que les Jeux olympiques de la jeunesse, le premier évènement olympique prévu en Afrique.

"Le président de la République a salué l'accompagnement des partenaires du Sénégal et a réaffirmé l'ouverture du pays à une coopération fondée sur l'amitié, le respect mutuel et la solidarité", ajoute la même source.