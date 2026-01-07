Afrique: CAN 2025 - Forte affluence dans un restaurant ivoirien à Dakar avant le match Côte d'Ivoire-Burkina Faso

Dakar — Le restaurant ivoirien Orange Blanc et Vert (OBV) a enregistré, mardi, une forte affluence de supporters à quelques minutes du match opposant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Maroc.

Drapé aux couleurs nationales ivoiriennes, l'établissement s'est transformé en point de ralliement des supporters des Éléphants, venus nombreux suivre cette rencontre prévue à 19 heures.

Maillots orange, drapeaux et écharpes aux couleurs nationales étaient visibles dans la salle, tandis que plusieurs écrans dont trois de tailles moyenne et un autre écran géant se trouvant dans la grande salle ont été installés pour permettre une bonne visibilité du match.

Selon le gérant du restaurant, des dispositions particulières ont été prises pour assurer un accueil optimal des clients, face à l'affluence attendue en raison de l'enjeu de cette phase à élimination directe.

Les discussions entre supporters portaient essentiellement sur les chances de qualification de la sélection ivoirienne, la composition probable de l'équipe et les précédentes confrontations entre les deux pays.

À l'approche du coup d'envoi, l'ambiance est montée d'un cran dans l'établissement, où supporters ivoiriens et deux Burkinabés ont partagé le même espace dans un esprit de convivialité et de Fair-play.

La rencontre Côte d'Ivoire-Burkina Faso déterminera l'une des équipes qualifiées pour les quarts de finale de la CAN.