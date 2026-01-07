Afrique: CAN 2025 - Forte affluence dans un restaurant ivoirien à Dakar avant le match Côte d'Ivoire-Burkina Faso

6 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le restaurant ivoirien Orange Blanc et Vert (OBV) a enregistré, mardi, une forte affluence de supporters à quelques minutes du match opposant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Maroc.

Drapé aux couleurs nationales ivoiriennes, l'établissement s'est transformé en point de ralliement des supporters des Éléphants, venus nombreux suivre cette rencontre prévue à 19 heures.

Maillots orange, drapeaux et écharpes aux couleurs nationales étaient visibles dans la salle, tandis que plusieurs écrans dont trois de tailles moyenne et un autre écran géant se trouvant dans la grande salle ont été installés pour permettre une bonne visibilité du match.

Selon le gérant du restaurant, des dispositions particulières ont été prises pour assurer un accueil optimal des clients, face à l'affluence attendue en raison de l'enjeu de cette phase à élimination directe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions entre supporters portaient essentiellement sur les chances de qualification de la sélection ivoirienne, la composition probable de l'équipe et les précédentes confrontations entre les deux pays.

À l'approche du coup d'envoi, l'ambiance est montée d'un cran dans l'établissement, où supporters ivoiriens et deux Burkinabés ont partagé le même espace dans un esprit de convivialité et de Fair-play.

La rencontre Côte d'Ivoire-Burkina Faso déterminera l'une des équipes qualifiées pour les quarts de finale de la CAN.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.