Sénégal: Tivaouane - Des commerçants du marché hebdomadaire de Ndoukoura s'insurgent contre l'insécurité

Des commerçants du "louma" (marché hebdomadaire) du village de Ndoukoura, dans la commune de Méouane (département de Tivaouane), ont exprimé leur inquiétude face à l'insécurité persistante qui règne sur leur lieu de travail, jouxtant la route nationale numéro 2 (RN2).

Mbaye Fall, un des responsables du marché, a dénoncé, lundi, "une recrudescence des vols, des risques permanents liés au trafic intense sur la RN2, ainsi que la fréquentation du site la nuit par des jeunes qui consomment des stupéfiants".

Face à cette situation jugée préoccupante, les commerçants ont interpelé les autorités locales et administratives. Ils ont sollicité l'éclairage du marché et la construction d'un mur de clôture.

Ils ont souhaité également une présence régulière chaque lundi, jour du marché hebdomadaire des forces de défense et de sécurité, afin de sécuriser le marché.