Afrique: CAN 2025 - Le pays en quarts de finale

Tanger — L'Algérie a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football en battant, 1-0, la République démocratique du Congo, mardi à Rabat, au bout des prolongations.

Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 119e minute par Adil Boulbina, six minutes après son entrée en jeu. L'attaquant d'Al-Duhail au Qatar n'avait pas été titularisé lors des deux derniers matchs des Verts.

Les Algériens affronteront en quarts de finale les Super Eagles du Nigeria, facilement vainqueurs du Mozambique (4-0). Le match aura lieu samedi à Marrakech à 16h GMT.