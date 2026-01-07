Afrique: CAN 2025 - Le pays en quarts de finale

6 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — L'Algérie a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football en battant, 1-0, la République démocratique du Congo, mardi à Rabat, au bout des prolongations.

Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 119e minute par Adil Boulbina, six minutes après son entrée en jeu. L'attaquant d'Al-Duhail au Qatar n'avait pas été titularisé lors des deux derniers matchs des Verts.

Les Algériens affronteront en quarts de finale les Super Eagles du Nigeria, facilement vainqueurs du Mozambique (4-0). Le match aura lieu samedi à Marrakech à 16h GMT.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.