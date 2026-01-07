Sénégal: Yankhoba Diémé salue les performances de son département en 2025

Saly (Mbour) — Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a salué mardi, à Mbour, les "résultats fort appréciables" enregistrés, selon lui, par son département en 2025.

"Je voudrais me réjouir [...] des résultats fort appréciables enregistrés en 2025", a dit Yankhoba Diémé lors d'un lors atelier de validation du Plan de travail annuel (PTA) de son ministère pour 2026.

Selon M. Diémé, ces performances sont "le fruit d'un travail collectif, d'une mobilisation quotidienne et d'une culture du résultat à consolider impérativement".

"Sur le plan sectoriel, les résultats enregistrés en 2025 sont particulièrement significatifs", a insisté l'officiel

Dans le domaine du transport routier, Yankhoba Diémé note "la modernisation du transport public", qui s'est notamment traduite par "la montée en puissance du BRT, avec une fréquentation soutenue et un impact réel sur la mobilité urbaine".

Il a aussi relevé la poursuite du renouvellement du parc de transport collectif ainsi que l'adoption de dispositifs réglementaires structurants en matière de sécurité routière.

Concernant le transport ferroviaire, M. Diémé a salué "la poursuite des travaux de la phase 2 du TER vers l'AIBD et surtout la relance effective du trafic ferroviaire Touba-Mbacké-Ngabou".

Pour ce qui est du transport aérien, le ministre s'est félicité de "la reconnaissance internationale du système sénégalais de supervision de la sécurité et de la sûreté aériennes, avec une double distinction obtenue à l'OACI".

Yankhoba Diémé a par ailleurs fait état d'une "amélioration continue de la qualité de service sur la plateforme aéroportuaire de l'AIBD et la poursuite de la structuration de Air Sénégal, avec le renforcement de son écosystème industriel et la signature de nouveaux partenariats, dont celui signé avec Boeing", un constructeur aéronautique américain.