Burkina Faso: Registre social unique - Le pays renforce la protection sociale

Le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale a tenu la deuxième session ordinaire de l'année du Comité d'orientation et de suivi du Registre social unique (COS/RSU), le mardi 30 décembre 2025, à Ouagadougou.

Le gouvernement poursuit sa dynamique de modernisation du système de protection sociale avec la tenue de la deuxième session ordinaire de l'année du Comité d'orientation et de suivi du Registre social unique (COS/RSU).

Cette réunion stratégique, organisée par le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le mardi 30 décembre 2025, à Ouagadougou, vise à évaluer les progrès réalisés et définir les orientations pour l'année à venir.

La représentante de la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Salimata Romba, a souligné que la crédibilité de la rencontre repose sur la capacité à transformer les décisions en actions concrètes et à lever les obstacles identifiés en matière de mobilisation des ressources et de déploiement du RSU dans les zones à défi sécuritaire.

Pour elle, l'année 2025 a été marquée par une avancée notable dans la couverture géographique du RSU, avec son extension à 24 nouvelles communes, portant le nombre de communes couvertes à 99 communes réparties dans 10 régions. « En termes d'enrôlement, la base de données du RSU recense désormais 362 698 ménages, soit 2 217 518 personnes dont 1 191 859 femmes », a-t-elle poursuivi. Mme Romba a insisté sur la nécessité de renforcer la couverture dans certaines zones, afin de ne laisser personne de côté, conformément aux objectifs de développement durable.

Concernant la sécurité des données, elle a indiqué que la protection des informations à caractère personnel est une exigence absolue, garantissant la confiance des populations et la souveraineté numérique du système de protection sociale. « L'utilisation effective des données du RSU est essentielle pour éviter les doublons, réduire les erreurs d'inclusion et optimiser l'allocation des ressources », a-t-elle soutenu.

Le secrétaire technique du RSU, Moussa Ouattara, a expliqué que cet outil sert à cibler efficacement les interventions tout en veillant à ce que les ressources atteignent les véritables bénéficiaires. Il a insisté sur la sécurité des données et l'interopérabilité avec l'identifiant unique pour garantir l'authenticité des personnes.

Par ailleurs, M. Ouattara a salué l'appui des partenaires techniques et financiers en particulier le consortium UNICEF-PAM. Il a annoncé que la couverture devrait continuer à s'étendre progressivement avec une cinquantaine de communes préparées pour 2026.