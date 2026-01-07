Burkina Faso: Lutte contre la criminalité urbaine - La police effectue une vaste opération de bouclage à Saaba

Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 décembre 2025, le Commissariat de police de district (CPD) de la commune de Saaba a conduit, avec l'appui des Commissariats de police d'arrondissement (CPA) de la ville de Ouagadougou, une vaste opération de bouclage ciblée dans les zones criminogènes de la commune.

Cette action d'envergure, placée sous la supervision du Directeur provincial de la police nationale (DPPN) du Kadiogo, le commissaire divisionnaire de police, Sié Narcisse Pooda, a été initiée dans le cadre de la lutte contre toutes formes de criminalité en milieu urbain.

S'inscrivant dans la dynamique de sécurisation proactive des zones à risques et de protection des populations, elle a permis aux différentes équipes d'effectuer entre autres des contrôles d'identité et des fouilles sécuritaires dans les zones concernées.

Ayant mobilisé plus de 140 éléments issus de 16 services de police de la région du Kadiogo, l'opération a également permis le bouclage de 16 carrefours stratégiques considérés comme sensibles. Le bilan se présente comme suit : 457 véhicules contrôlés, 8 tricycles contrôlés, 1 146 motos à deux roues, 1 729 personnes contrôlées, 9 personnes contrôlées avec armes et permis à jour, 47 engins saisis à deux roues pour contrôle au fichier Irapol, 3 individus pour vérification d'identité interpelés.

La Police nationale remercie l'ensemble des populations pour leur franche collaboration, toute chose qui a contribué à la réussite de cette opération. Elle les exhorte à plus de vigilance et de prudence surtout en ces temps de festivités et à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 16, 17 et 1010. La Police nationale, une force publique au service des citoyens !