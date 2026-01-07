Burkina Faso: Lutte contre la criminalité urbaine - La police effectue une vaste opération de bouclage à Saaba

6 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 décembre 2025, le Commissariat de police de district (CPD) de la commune de Saaba a conduit, avec l'appui des Commissariats de police d'arrondissement (CPA) de la ville de Ouagadougou, une vaste opération de bouclage ciblée dans les zones criminogènes de la commune.

Cette action d'envergure, placée sous la supervision du Directeur provincial de la police nationale (DPPN) du Kadiogo, le commissaire divisionnaire de police, Sié Narcisse Pooda, a été initiée dans le cadre de la lutte contre toutes formes de criminalité en milieu urbain.

S'inscrivant dans la dynamique de sécurisation proactive des zones à risques et de protection des populations, elle a permis aux différentes équipes d'effectuer entre autres des contrôles d'identité et des fouilles sécuritaires dans les zones concernées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ayant mobilisé plus de 140 éléments issus de 16 services de police de la région du Kadiogo, l'opération a également permis le bouclage de 16 carrefours stratégiques considérés comme sensibles. Le bilan se présente comme suit : 457 véhicules contrôlés, 8 tricycles contrôlés, 1 146 motos à deux roues, 1 729 personnes contrôlées, 9 personnes contrôlées avec armes et permis à jour, 47 engins saisis à deux roues pour contrôle au fichier Irapol, 3 individus pour vérification d'identité interpelés.

La Police nationale remercie l'ensemble des populations pour leur franche collaboration, toute chose qui a contribué à la réussite de cette opération. Elle les exhorte à plus de vigilance et de prudence surtout en ces temps de festivités et à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 16, 17 et 1010. La Police nationale, une force publique au service des citoyens !

 

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.