Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, a visité le mardi 6 janvier 2026, à Ouagadougou, le chantier de construction du lycée professionnel des métiers de la mode vestimentaire délocalisé dans le quartier Ouidtooghin.

Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Boubakar Savadogo, veut s'assurer de la livraison à bonne date des bâtiments du lycée professionnel des métiers de la mode vestimentaire. Délocalisé dans le quartier Ouidtooghin à Ouagadougou, ce lycée professionnel est né de la transformation du collège d'enseignement technique féminin qui se trouve actuellement au sein du lycée professionnel régional du Kadiogo.

Le mardi 6 janvier 2026, le ministre chargé de la Formation professionnelle s'est rendu sur le nouveau site pour constater l'état d'avancement des travaux. Il a rappelé que les chantiers débutés depuis 2019 ont connu un arrêt en raison de plusieurs difficultés dont certaines dépendent de l'administration. Depuis novembre 2025, les travaux ont repris et l'entreprise a jusqu'en fin mars 2026 pour livrer les infrastructures en bonne et due forme.

Dans cette première phase, les travaux concernent la réalisation d'un bloc pédagogique de 12 salles de classe avec les bureaux, un atelier de coupe-couture et des bâtiments pour l'administration du lycée. « Nous avons été très fermes avec eux. Il faut que ces délais soient respectés. Tous les chantiers financés par l'Etat doivent respecter les normes et les délais », a prévenu le ministre Savadogo.

180 chantiers en arrêt

Et instruction a été donnée pour que toute autre infrastructure qui doit être implantée sur ce site soit faite à niveau. « Nous avons des difficultés d'espace dans nos grandes villes pour avoir des infrastructures publiques. Il faut qu'on optimise l'utilisation de l'espace et c'est très important », a expliqué M. Savadogo. Pour lui, le fait de délocaliser ce lycée est très salutaire car, il permettra à la ville de Ouagadougou de disposer d'infrastructures de formation professionnelle et technique dans ses différents quartiers.

Son objectif, selon lui, est de permettre aux apprenants de pouvoir se former et d'être employables directement. Le responsable de l'entreprise en charge des travaux, Abdouramane Diallo, est confiant.

« Nous sommes déjà à 50% de l'exécution des travaux. D'ici fin mars, nous allons achever le chantier pour la réception des infrastructures en avril prochain », a-t-il rassuré.

Le ministre Boubakar Savadogo a rappelé que le point fait à la rentrée 2024-2025, fait ressortir 180 chantiers en arrêt et abandonnés au ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique. « Il fallait regarder quels sont les chantiers qu'on pouvait relancer le plus rapidement possible pour pallier au déficit d'infrastructures. Il y a eu une étude qui a concerné une quarantaine d'infrastructures sur l'ensemble du pays », a-t-il précisé.

Il est nécessaire de son avis, que le système éducatif s'oriente de plus en plus vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Pour ce faire, a-t-il révélé, il faut investir dans les infrastructures diversifiées et dans plusieurs endroits.

« Nous avons pour mission de passer des 5% des apprenants qui sont dans l'enseignement technique et la formation professionnelle en 2025 à 60% en 2050 », a indiqué le ministre chargé de l'Enseignement secondaire.