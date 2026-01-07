Burkina Faso: Lutte contre la drogue - Environ 40 tonnes de drogue et de produits nocifs incinérées

Le Secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue (SP/CNLD) et la direction générale de la préservation de l'environnement, de concert avec la Douane et la Police nationale ont organisé l'incinération d'environ 40 tonnes de drogue et de produits nocifs, mardi 6 janvier 2026, à Ouagadougou.

Le fléau de la drogue et les produits nocifs fragilisent le tissu social. Forts de cette conviction, le Secrétariat permanent du comité national de lutte contre la drogue (SP/CNLD), la Direction générale de la préservation de l'environnement de concert avec la Douane, la Police nationale et le soutien de la société NOWATA Burkina SA ont incinéré environ 40 tonnes de drogue et de produits nocifs, le mardi 6 janvier 2026, à Ouagadougou.

Selon le Secrétaire permanent du comité national de lutte contre la drogue, l'inspecteur général de police, Emanoël Kaboré, cette opération s'inscrit dans le prolongement des activités marquant la 38e journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue célébrée le 26 juin de chaque année.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a indiqué que les produits concernés ont été saisis courant l'année 2025. Il a aussi soutenu que le choix d'une incinération conforme aux normes environnementales et sécurisée témoigne de la volonté de l'Etat de lutter contre la drogue sans compromettre la protection de l'environnement. Pour l'administrateur général adjoint, Souleymane Zanga, représentant l'administrateur général de la société NOWATA Burkina, la lutte contre la drogue ne saurait être l'apanage du seul Secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue.

Selon lui, la drogue et les substances illicites constituent une menace pour la santé publique, la sécurité et hypothèquent l'avenir des enfants. D'où la contribution de la société NOWATA Burkina spécialisée dans la fourniture des services aux mines, notamment la distribution des produits chimiques et réactifs, le conseil et la métallurgie, la gestion sécurisée des déchets dangereux et leur incinération.

Le représentant du ministère de la Sécurité, Marie Denise Drabo, a confié que le ministre Mahamadou Sana a salué la collaboration de l'ensemble des acteurs qui a permis de saisir puis d'incinérer cette quantité de drogue (canabis) et de substances illicites. « L'avantage de cette opération, c'est qu'elle a été faite dans la rigueur, le professionnalisme, la transparence tout en tenant compte de l'environnement », a-t-elle relevé.