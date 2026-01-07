Afrique: Le pays en quarts de finale de la CAN 2025 - Le coup de pouce des supporters de Bingerville

Vêtues, pour la plupart, de maillots de couleur orange, les populations de la commune de Bingerville étaient nombreuses au maquis « Paris Village », situé dans le quartier éponyme. Cet espace de vente de boisson a été transformé, pour l'occasion, en un village Can par l'opérateur Orange Côte d'Ivoire, dans la nuit du mardi 6 janvier 2026.

Sifflant, criant et dansant pour certains, assis autour d'une bouteille pour d'autres, les supporters ivoiriens de Bingerville ont poussé, dans une ambiance féérique, leurs compatriotes vers la victoire face au Burkina Faso, lors d'un match comptant pour les huitièmes de finale de la Can Maroc 2025.

Les poulains du sélectionneur Faé Émerse ont, de leur côté, fait montre de leur talent de champions d'Afrique et de tenants du titre, pour faire plaisir à ces supporters venus de différents quartiers. Le jeu de l'équipe ivoirienne s'est révélé technique et la rencontre, électrique.

L'on a ainsi pu voir des jeunes joueurs véritablement déterminés, animés par un esprit patriotique, décidés à en découdre avec leurs adversaires du soir. Une détermination qui a gagné les supporters massés dans la buvette, restés mobilisés tout au long de la rencontre pour encourager les Éléphants, malgré les milliers de kilomètres qui les séparaient.

À la mi-temps, les supporters ont assisté à plusieurs animations : pronostics, jongle et diverses questions auxquelles ils ont tenté de répondre correctement afin de remporter des gadgets. Qui étaient constitués de tee-shirts, de casquettes, de chaussures en plastique communément appelées "Lêkê" et de maillots. L'un des participants, qui avait pronostiqué un score final de 3-0, est reparti avec un maillot original des Éléphants.

Les Éléphants ont inscrit deux buts à la 20e et à la 32e minute respectivement par Amad Diallo et Yann Diomandé, avant la pause. À la reprise, plusieurs occasions de but se sont présentées, mais n'ont malheureusement pas été concrétisées par les joueurs ivoiriens. Ce n'est que dans le dernier quart d'heure que Bazoumana Touré, faisant preuve de courage, a récupéré le ballon depuis son camp pour scorer le troisième but, sous le regard résigné des Burkinabè.

Cette réalisation a permis aux Éléphants de décrocher leur ticket pour les quarts de finale, sur un score final de 3 buts à 0, où ils croiseront le fer avec les Pharaons d'Égypte.