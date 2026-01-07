Cote d'Ivoire: Coopération - L'Iran se rapproche de Fraternité Matin

L'ambassade de la République islamique d'Iran en Côte d'Ivoire a dépêché le 6 janvier 2026, son 2e secrétaire, Masoud Akshi, à la rédaction de Fraternité Matin.

En ce début d'année, loin d'être une simple visite de courtoisie, cette rencontre a été mise à profit pour mener des discussions et échanges en vue de tracer des sillons à même de consolider la coopération avec la Côte d'Ivoire.

« Nous devons élargir les relations et la coopération entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire et l'Iran, dans bien de domaines : politique, économie, culture... On pourrait avoir des échanges plus fructueux. C'est-à-dire que vous présenter les opportunités telles qu'elles sont en Iran, et inversement les réelles possibilités qu'offre votre pays. Et cela nécessite des échanges avec des médias, ainsi qu'avec des journalistes », a clairement expliqué le 2e secrétaire de l'ambassade d'Iran.

Pour le diplomate iranien, cette vision repose, avant tout, sur des partenariats stratégiques et de réelles collaborations entre les médias des deux pays, via l'ambassade d'Iran.

« L'Aip et l'Agence de la République islamique d'Iran (Irna) ont déjà signé un accord. Nous voudrons compter aussi sur vous pour qu'il en soit de même avec votre journal. On peut renforcer la coopération à travers votre journal », a-t-il dit, en insistant sur les échanges de journalistes, ainsi que les formations.

La rédactrice en chef de Fraternité Matin, Germaine Boni, est intervenue, au nom du journal. A ce titre, elle a présenté ce média qui a vu le jour, le 9 décembre 1964. « Nous venons de passer le cap de nos 61 ans. C'est un organe expérimenté dont la notoriété et le savoir-faire ont largement dépassé les frontières ivoiriennes », a-t-elle indiqué. Comme pour dire que l'ambassade d'Iran a tapé à la bonne porte.

Pour la rédactrice en chef, la force de cet organe de presse de premier plan réside aussi bien dans le plus grand nombre de journalistes que la diversité des supports qu'il présente : Fraternité Matin, version papier ; site Internet ; Femme d'Afrique, Émergence... Elle a, par conséquent, insisté sur l'approche novatrice de ce journal qui, avec sa politique de digitalisation, a amorcé sa vitesse de croisière.