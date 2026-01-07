Sénégal: Commercialisation de l'arachide - En déplacement à Kaolack, le Premier ministre annonce des mesures

6 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Premier Ministre Ousmane Sonko a effectué, le lundi 5 janvier 2026, une tournée dans certaines localités de la région de Kaolack.

Selon la Primature, il s'agit d'un déplacement important, qui s'inscrit dans le cadre du suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide.

Le Chef du Gouvernement était accompagné du ministre de l'Agriculture, du ministre de l'Industrie et du Commerce, du Secrétaire d'État chargé des Coopératives et de l'Encadrement paysan, du Directeur général de la Sonacos, entre autres personnalités.

«Le Premier Ministre a démarré sa visite par le point de collecte de Kaolack où il a été chaleureusement accueilli. Devant les producteurs, il a annoncé des mesures fortes visant à garantir un bon déroulement de la campagne. Il a notamment assuré avoir donné des instructions pour que la Sonacos puisse acheter 450 000 tonnes au lieu de 250 000 tonnes », lit-on dans la publication de la Primature.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après l'étape de Kaolack, renseigne la même source, le Premier Ministre s'est rendu, avec sa délégation, à Ndiaffate pour rencontrer producteurs et autres acteurs de la filière arachide. Les discussions ont essentiellement porté sur les défis liés à la commercialisation de l'arachide.

Dans leurs interventions, précise-t-on, les ministres sont revenus sur les efforts consentis par l'État ces dernières années, mais aussi la détermination du Gouvernement à répondre aux préoccupations du monde rural. Un engagement que le Premier Ministre a réitéré, non sans rappeler que l'arachide fait partie des filières qui vont porter le développement du Sénégal.

Cette visite, souligne le communiqué, traduit la volonté du Premier Ministre et de son Gouvernement de veiller à une bonne exécution des directives pour faire de la campagne de commercialisation de l'arachide une réussite.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.