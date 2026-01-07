Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public obtient 320,765 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

6 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Dans le cadre de sa stratégie de financement de son budget, la Côte d'Ivoire, à travers son Trésor Public, a obtenu ce mardi 6 janvier 2026 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 320,765 milliards de FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons et obligations assimilables du trésor de 364 jours, 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,026% et 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,155%, organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant mis en adjudication était de 310 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 515,803 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 166,39%.

Le montant des soumissions retenu est de 320,765 milliards de FCFA et celui rejeté à 195,038 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 62,19%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,53% pour les bons, 6,81% pour les obligations de 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,026% et 6,81% pour celles de 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,155%.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 5 janvier 2027. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Le capital des obligations sera remboursé le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 29 octobre 2028 pour celles de 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,026% et au 25 octobre 2028 pour celles de 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,155%. En revanche, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 5,25% pour les obligations ayant une durée de 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,026% et 5,70% pour celles de 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,155% et ce, dès la fin de la première année.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.