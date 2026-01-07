Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public obtient 320,765 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

Dans le cadre de sa stratégie de financement de son budget, la Côte d'Ivoire, à travers son Trésor Public, a obtenu ce mardi 6 janvier 2026 auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA la somme de 320,765 milliards de FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons et obligations assimilables du trésor de 364 jours, 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,026% et 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,155%, organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le montant mis en adjudication était de 310 milliards de FCFA. Les soumissions globales des investisseurs se sont élevées à 515,803 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 166,39%.

Le montant des soumissions retenu est de 320,765 milliards de FCFA et celui rejeté à 195,038 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 62,19%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,53% pour les bons, 6,81% pour les obligations de 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,026% et 6,81% pour celles de 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,155%.

Le Trésor Public ivoirien s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 5 janvier 2027. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Le capital des obligations sera remboursé le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 29 octobre 2028 pour celles de 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,026% et au 25 octobre 2028 pour celles de 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,155%. En revanche, le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 5,25% pour les obligations ayant une durée de 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,026% et 5,70% pour celles de 3 ans avec un taux de coupon couru de 1,155% et ce, dès la fin de la première année.