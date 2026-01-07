Gabon: Le premier Conseil des ministres de la Ve République placé sous le signe des résultats

Le Président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé lundi au Palais de la Présidence de la République le premier Conseil des ministres de la Ve République, marquant le lancement officiel de l'action du nouvel Exécutif, placée sous le signe de l'exécution, de la redevabilité et de la performance.

À l'ouverture de la séance, le Chef de l'État a adressé ses félicitations aux personnalités promues au sein du Gouvernement le 1er janvier, dont le Vice-Président de la République, le Vice-Président du Gouvernement et l'ensemble des ministres. Il a souligné que cette première réunion ne relevait ni du protocole ni de la routine administrative, mais constituait un acte fondateur engageant pleinement la responsabilité collective du Gouvernement de la Ve République.

Insistant sur les attentes de la population, Brice Clotaire Oligui Nguema a affirmé que le temps des intentions était révolu, au profit de résultats « visibles, mesurables et durables ». Il a rappelé que le Programme national de croissance et de développement (PNCD), en cohérence avec son projet de société « Bâtissons l'édifice nouveau », constitue désormais la référence exclusive et obligatoire de l'action gouvernementale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Président de la République a invité les ministres à concentrer leurs efforts sur les priorités affectant directement le quotidien des Gabonais, notamment les transports aériens, la sécurité publique, le système éducatif, ainsi que l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Il a également appelé à accélérer la décentralisation, renforcer la digitalisation de l'administration, lutter fermement contre la corruption, en particulier dans le secteur judiciaire, et améliorer la gestion des ressources naturelles au bénéfice du développement national.

Sur le plan opérationnel, l'action gouvernementale reposera sur trois piliers : le pilotage stratégique, la redevabilité et la culture des résultats. Chaque ministre devra soumettre une feuille de route des 100 jours sous 30 jours, proposer un contrat de performance sous 60 jours et rendre compte régulièrement de l'exécution de ses missions. Le Conseil des ministres a par ailleurs entériné plusieurs nominations au sein de l'administration, notamment dans les secteurs de l'éducation, des affaires étrangères, de l'économie et du pétrole et du gaz.