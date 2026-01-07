Une avancée significative vient d'être enregistrée dans le processus d'élaboration des politiques publiques au Gabon. La jeunesse, la diaspora, les femmes et la société civile disposent désormais d'un cadre officiel pour contribuer à l'amélioration du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030, à travers un appel à la participation citoyenne lancé par le Commissariat Général au Plan et le Ministère de la Planification et de la Prospective.

Cette évolution fait écho à une interpellation de fond formulée le 30 décembre 2025 par Emmanuel Obakamba Ombana, expert certifié sur les questions de promotion de l'Emplois-Jeunes, certifié OIT. À cette occasion, il avait publiquement attiré l'attention des autorités sur la faible implication des jeunes, des organisations de la société civile, des femmes et de la diaspora dans l'élaboration de documents stratégiques majeurs, notamment le Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030, ainsi que sur les Études Prospectives Gabon 2050.

Selon lui, la mention ponctuelle de la jeunesse dans ces documents ne saurait suffire. Il plaidait pour une implication structurelle et continue, depuis la collecte des données, la conception des politiques, la mise en œuvre des programmes, projets, jusqu'au suivi-évaluation, y compris au sein des comités techniques et des comités de pilotage. Une démarche essentielle, soutenait-il, pour garantir une meilleure appropriation des politiques publiques par les populations concernées.

L'appel à la participation citoyenne récemment lancé autour du PNCD 2026-2030, fondé sur le projet de société du Président de la République, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, marque ainsi une première réponse concrète à ce plaidoyer.

Le gouvernement invite l'ensemble des citoyens, les organisations de jeunesse, les associations de femmes, la société civile, le secteur privé et la diaspora à lire, analyser et enrichir le rapport provisoire avant sa finalisation.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, cette ouverture est à saluer, mais elle doit constituer une étape et non un aboutissement. Il estime que la participation citoyenne ne doit pas se limiter à une phase de consultation ponctuelle, mais s'inscrire dans une logique de co-construction permanente des politiques publiques, afin que le PNCD 2026-2030 reflète réellement les aspirations, les réalités territoriales et les problématiques vécues par les jeunes dans les provinces, les communes, les cantons, les villages, ainsi qu'au sein de la diaspora.

À terme, cette dynamique pourrait contribuer à bâtir un Plan National de Croissance et de Développement plus inclusif, plus réaliste et plus efficace, porté collectivement par l'ensemble des forces vives de la Nation.