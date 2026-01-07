Gabon: Le Chef de l'État reçoit le serment des ambassadeurs gabonais nouvellement accrédités à l'étranger

6 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour le serment de six ambassadeurs gabonais récemment accrédités à l'étranger, conformément à la loi n°012/2024 du 31 juillet 2024, qui encadre désormais l'entrée en fonction des chefs de mission diplomatique.

Ont ainsi prêté serment devant le Chef de l'État :

  • S.E. Madame Rosine Mimi Itsana, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Gabonaise auprès de la République Algérienne Démocratique et Populaire ;
  • S.E. Monsieur Alfred Nguia Banda,Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de la République Française ;
  •  S.E. Monsieur Carlos Okinda, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de la République Démocratique de Sao Tomé-et-Principe ;
  •  S.E. Madame Bernice Abeghe Owono, Ambassadeur, Délégué Permanent du Gabon auprès de l'UNESCO ;
  • S.E. Monsieur Persis Lionel Essono Ondo, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès de la République de Guinée ;
  •  ⁠S.E. Monsieur Serge Thierry Mickoto Chavagne, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire auprès du Japon.

À l'issue de cette audience solennelle, le Président de la République s'est entretenu avec les nouveaux diplomates. Il les a félicités pour leur nomination, encouragés dans l'accomplissement de leurs missions et leur a donné des orientations claires pour renforcer la présence et le rayonnement du Gabon à l'international, dans un esprit de souveraineté, de coopération mutuellement avantageuse et de diplomatie proactive.

