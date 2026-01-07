Sénégal: A la Une - La réaction du Sénégal sur la capture de Maduro et la révision du procès Sonko-Mame Mbaye Niang

Dakar — Le président sénégalais a présenté ses voeux de Nouvel An au corps diplomatique accrédité à Dakar, indiquant à cette occasion la position du Sénégal sur la capture du président du Vénézuela par les Etats-Unis. A côté, d'autres actualités comme la révision du procès Sonko-Mame Mbaye Niang sont au menu des quotidiens de ce mercredi.

Libération écrit qu'à l'occasion du traditionnel rendez-vous avec les diplomates accrédités au Sénégal, Bassirou Diomaye Diomaye Faye a réaffirmé que "le Sénégal restera engagé dans la défense du multilatéralisme contre l'unilatéralisme".

Evoquant la capture et l'exfiltration du président Venezuelien, Nicolas Maduro par les Américains, il a indiqué, rapporte Libération, que "la résurgence de la loi du plus fort est une menace réelle à la démocratie, à la souveraineté des Etats...".

Sud Quotidien aussi revient sur le sujet avec la réaction de Bassirou Diomaye Faye sur le Vénézuela, souligne que "le Sénégal réaffirme son opposition à l'unilatéralisme".

Pour Rewmi Quotidien, face à cette "souveraineté mondiale bafouée", "[Bassirou] Diomaye [Faye] exige le respect du droit international".

Mais, de façon générale, selon Le Soleil, le président Faye a fixé le cap diplomatique pour 2026. "Le chef de l'Etat, qui présentait ses voeux au corps diplomatique, a plaidé pour un multilatéralisme refondé", dévoilant en même temps "les ambitions du pays pour une année riche en rendez-vous mondiaux".

La polémique sur la commercialisation de l'arachide aussi intéresse les journaux.

L'Observateur affiche à sa une : "Le pari fou de Sonko", parlant des mesures annoncées par le Premier ministre pour la commercialisation de l'arachide afin de soulager les paysans.

Sur ces "graines de la controverse", L'Observateur donne la parole au directeur général de la SONACOS, El Hadj Ndane Diagne. "Il y a zéro retard de paiement, zéro montant non payé (...) Nous avions déjà commencé à mobiliser le financement (...)", a-t-il martelé.

Pour ces "promesses du Premier ministre aux agriculteurs", WalfQuotidien signale que "les ruraux attendent de voir".

Les journaux rapportent un nouvel épisode dans le feuilleton politico-judiciaire Sonko-Mame Mbaye Niang, confirmant le feu vert de la Cour suprême pour la révision du procès.

"Le procureur général de la Cour suprême pour une révision du procès", écrit Libération, ajoutant que "la requête aux fins de révision [a été] notifiée aux parties qui vont faire leurs observations avant une audience de la Cour suprême".

Le journal Yoor-Yoor confirme que la justice, à travers la Cour suprême, entre en action. "Le procureur général enclenche la révision du procès Sonko-Mame Mbaye Niang", titre le journal dans sa manchette.

Le journal rappelle que "le 31 décembre 2025 [...], par un acte de signification retentissant, le Procureur général près la Cour suprême [avait lancé] officiellement une procédure de révision de l'arrêt n°137 du 8 mai 2023, qui avait jusqu'ici condamné définitivement Ousmane Sonko dans I'affaire [de diffamation l'opposant à] Mame Mbaye Niang".

D'après Yoor-Yoor, cette "offensive" du Parquet général est motivée par la "découverte d'éléments nouveaux et substantiels" s'appuyant sur "les conclusions inédites" d'une commission de révision et sur les révélations du rapport de I'Inspection générale des finances (IGF) sur le PRODAC.

D'autres quotidiens mettent en exergue la destruction d'une oeuvre d'art à Thiès.

Les Echos précise qu'il s'agit de celle du "grand maître Pape Ibra Fall", provoquant, ajoute L'AS, la colère du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba.

"Je vais saisir le maire de Thiès pour solliciter les informations sur les motifs de cette destruction" de cette oeuvre, a réagi le ministre cité par Les Echos.

Le journal Le Quotidien retient que "l'enlèvement de la fresque de Pape Ibra Fall" a provoqué une "polémique murale à Thiès".