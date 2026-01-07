Sénégal: Agression filmée à Guédiawaye - Cinq interpellations

7 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Guédiawaye a procédé à l'arrestation de cinq individus, identifiés comme les auteurs présumés d'une violente agression survenue à hauteur de l'arrêt Dial Mbaye. Les faits, largement relayés sur les réseaux sociaux, ont suscité une vive émotion.

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Guédiawaye a réalisé un coup de filet majeur dans le cadre de la lutte contre la délinquance urbaine. Les faits font suite à la diffusion massive, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo devenue virale, montrant une agression d'une rare violence à hauteur de l'arrêt « Dial Mbaye ». Alertés par ces images choquantes, les services de police ont immédiatement ouvert une enquête d'office.

