Sénégal: Agression filmée à Guédiawaye - Cinq interpellations

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Guédiawaye a réalisé un coup de filet majeur dans le cadre de la lutte contre la délinquance urbaine. Les faits font suite à la diffusion massive, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo devenue virale, montrant une agression d'une rare violence à hauteur de l'arrêt « Dial Mbaye ». Alertés par ces images choquantes, les services de police ont immédiatement ouvert une enquête d'office.