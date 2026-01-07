Ile Maurice: Une enquête ouverte après la mort d'un détenu par overdose

Un détenu de 33 ans est décédé dans la soirée du lundi 5 janvier à la prison centrale de Beau-Bassin, dans des circonstances encore non élucidées. Le corps sans vie de Louis Jeremie Frederick Ditjacques, habitant de Résidence EDC à Grand-Gaube, a été découvert vers 19 h 30, allongé sur son lit, sur le dos. Alertées, les autorités se sont rendues sur place et le médecin de la prison a constaté le décès.

Aucun signe apparent de violence ou de blessure n'a été relevé lors des premières observations. Sur instructions médicales, la dépouille a ensuite été transférée à la morgue du PMOC.Des officiers de la police scientifique, un dessinateur de scène de crime ainsi que des enquêteurs du Criminal Investigation Division de Barkly ont procédé aux constatations d'usage et à la documentation de la scène.

Le détenu avait comparu plus tôt dans la journée devant la cour de district de Mapou pour une affaire d'agression. Il avait été condamné à 55 jours de prison et devait être libéré le 9 février prochain.

L'autopsie pratiquée le mardi 6 janvier a révélé que le décès est attribuable à un oedème aigu pulmonaire et cérébral. La piste d'une overdose est actuellement privilégiée par les enquêteurs. Des échantillons d'ADN ont été prélevés et transmis au Forensic Science Laboratory afin de permettre des analyses approfondies.

Une source de la prison indique qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce décès. Celleci vise notamment à établir comment le détenu a pu se procurer de la drogue alors qu'il était sous surveillance, et comment des substances illicites ont pu être introduites au sein de l'établissement.