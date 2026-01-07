Ile Maurice: Retrouver le rythme du quotidien

Après les fêtes de fin d'année, le lundi 5 janvier a marqué le retour général au travail. Pour beaucoup, la reprise se fait en douceur: courriels à rattraper, rendez-vous à planifier et résolutions à entretenir.

Mais la véritable routine reprendra avec la rentrée scolaire. Les élèves seront de retour en classe le 13 janvier. Ce jour-là, les rues retrouveront leur animation habituelle: parents pressés, enfants excités ou parfois un peu nerveux, et le rythme des cantines qui redémarre.

Pour les enseignants et le personnel scolaire, la semaine de la rentrée sera consacrée à l'installation des progressions pédagogiques, à l'accueil des nouveaux élèves et à la remise en place des projets éducatifs. Les familles, quant à elles, devront réadapter leurs emplois du temps : lever plus matinal, préparation des lunchs, trajets vers l'école et, pour certains, organisation des activités extrascolaires.

Ce passage des vacances à la routine peut s'avérer à la fois stimulant et éprouvant pour les employés. Il y a le plaisir de retrouver les collègues, mais aussi la nécessité de relancer le rythme et de rattraper le temps perdu. Le contrecoup des fêtes fait d'ailleurs l'objet d'analyses précises de la part des spécialistes de la santé au travail.

Selon les experts, ce retour est vécu de deux manières opposées. Pour beaucoup, janvier symbolise un renouveau : définition de nouveaux objectifs, reprise de projets stimulants et retrouvailles sociales avec les collègues. Pour d'autres, en revanche, la fatigue est à la fois physique - nuits courtes et alimentation plus riche pendant les fêtes - et psychologique. Le passage brutal d'un rythme plus libre à une routine horaire stricte peut ainsi générer un stress d'adaptation.

«Il faut rétablir progressivement des horaires réguliers de sommeil, préparer les affaires et les vêtements la veille et échanger avec les enfants pour apaiser leurs inquiétudes. En avançant pas à pas, la transition devient plus facile et la rentrée se déroule dans de meilleures conditions pour tous», recommande un spécialiste et consultant en ressources humaines. Il souligne également l'importance d'établir à l'avance un planning des tâches prioritaires afin d'anticiper les urgences. «Que ce soit au travail ou à l'école, l'essentiel est de se concentrer sur une énergie positive et de trouver un équilibre entre les obligations professionnelles et les besoins scolaires.»