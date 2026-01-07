Ile Maurice: Quand l'ombre vénézuélienne planait sur le contrat pétrolier

Il avait déjà été question du Venezuela à Maurice lorsque le choix de Mercantile & Maritime Group (MMG) pour la fourniture du pays en produits pétroliers par la State Trading Corporation avait fait tiquer. L'express du 23 septembre 2023 soulevait le rôle de Murtaza Lakhani, fondateur et PDG de MMG, dans des opérations menées dans des pays soumis à sanctions internationales, dont le Venezuela.

Connu pour opérer dans des environnements géopolitiques complexes, Lakhani a notamment facilité, à partir de 2019, l'exportation de pétrole vénézuélien alors que l'industrie pétrolière du pays était frappée de sanctions américaines. Selon des enquêtes menées par des journalistes du Times, en collaboration avec la plateforme d'investigation Source-material.org, il aurait trouvé des acheteurs et contribué au transport de brut vénézuélien, dans un contexte où le Venezuela faisait face à un isolement croissant sur les marchés internationaux.

Ces opérations se seraient inscrites dans un partenariat plus large avec Rosneft, le géant pétrolier russe, qui cherchait alors à exporter le pétrole vénézuélien malgré les sanctions visant Caracas. Rosneft, dont le PDG Igor Sechin est personnellement sanctionné par les ÉtatsUnis, aurait ainsi utilisé des intermédiaires pour maintenir l'accès à certains marchés.

Le porte-parole de Lakhani a soutenu que ces transactions étaient, à l'époque, autorisées par le cadre des sanctions en vigueur, et qu'elles avaient cessé après le durcissement des mesures américaines, notamment en 2020 auprès de la filiale de trading de Rosneft à Genève.

Ce passif vénézuélien, combiné aux activités ultérieures liées au pétrole russe, a conduit le Département américain de la justice à examiner les relations commerciales de Lakhani dans le cadre de la Task Force Klepto Capture, créée après l'invasion de l'Ukraine. C'est ce profil, marqué par des opérations dans des pays sous embargo comme le Venezuela, qui avait valu à l'express des pressions juridiques du cabinet d'avocat de MMG après avoir fait état de cette enquête.