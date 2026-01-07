Sénégal: Électrification rurale - Neuf localités du département de Linguère raccordées par l'Aser, ce mercredi

7 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

L'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser) poursuit le déploiement du réseau électrique en milieu rural.

Ce mercredi, neuf localités du département de Linguère, dans la région de Louga, seront officiellement raccordées à l'électricité, marquant la première mise en service de l'année 2026 de l'agence, a-t-on appris.

La cérémonie de mise en service a été présidée par le Directeur général de l'Aser, Jean Michel Sène, dans le cadre du projet Aser - Aee Power Epc, mis en oeuvre pour accélérer l'accès des zones rurales à une énergie fiable et durable. Cette réalisation concrète vient renforcer la couverture électrique dans une zone stratégique, caractérisée par un fort potentiel agro-pastoral.

Le raccordement de ces neuf localités constitue une avancée majeure pour les populations bénéficiaires, qui verront leur quotidien amélioré grâce à l'accès à l'électricité. Au-delà du confort domestique, cette infrastructure favorisera le développement des activités économiques locales, l'amélioration des services de santé et d'éducation, ainsi que la sécurisation des espaces publics.

À travers cette nouvelle mise en service, l'Aser réaffirme son engagement à réduire les inégalités territoriales en matière d'accès à l'énergie, conformément aux orientations de la politique nationale d'électrification rurale. L'agence entend ainsi contribuer de manière significative à l'atteinte de l'objectif d'accès universel à l'électricité.

Cette action s'inscrit dans une dynamique nationale plus large impulsée par les plus hautes autorités de l'État.

3 637 villages concernés

Lors de son discours à la nation, à la veille du Nouvel An, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé une accélération majeure du programme national d'électrification en 2026, avec le raccordement prévu de 3 637 localités supplémentaires, représentant 113 654 ménages.

Selon le chef de l'État, cette nouvelle phase permettra de toucher environ 1 235 755 personnes sur l'ensemble du territoire national.

Un projet structurant visant à améliorer durablement les conditions de vie des populations, à soutenir les activités productives et à promouvoir une croissance inclusive, en faisant de l'accès à l'électricité un levier essentiel du développement durable.

