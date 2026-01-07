Sénégal: Plainte du DG de l'ASP - Alimatou Diallo et El Hadji Fallou Sylla remis en liberté sur convocation

7 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Hadja Diaw Gaye

Les deux agents de la chaîne CNM, la présentatrice Alimatou Diallo, dite Biba Diallo, et El Hadji Fallou Sylla, ont finalement été remis en liberté ce mardi, après plusieurs heures passées en garde à vue à la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar.

Selon des sources proches du dossier, les deux journalistes ont été libérés sur convocation, sur instruction des autorités judiciaires, dans le cadre de la procédure engagée suite à la plainte du directeur général de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), Seydina Oumar Touré.

Pour rappel, cette plainte, déposée le 13 novembre 2025, porte sur des faits présumés de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles et de publication de données à caractère personnel. La procédure avait été enclenchée sur la base d'instructions du Procureur de la République, datées du 19 décembre 2025. L'affaire reste toutefois pendante, les intéressés demeurant à la disposition de la justice en attendant la suite de la procédure.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.