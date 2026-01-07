Sénégal: Plainte du DG de l'ASP - Alimatou Diallo et El Hadji Fallou Sylla remis en liberté sur convocation

Les deux agents de la chaîne CNM, la présentatrice Alimatou Diallo, dite Biba Diallo, et El Hadji Fallou Sylla, ont finalement été remis en liberté ce mardi, après plusieurs heures passées en garde à vue à la Sûreté urbaine (SU) du commissariat central de Dakar.

Selon des sources proches du dossier, les deux journalistes ont été libérés sur convocation, sur instruction des autorités judiciaires, dans le cadre de la procédure engagée suite à la plainte du directeur général de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP), Seydina Oumar Touré.

Pour rappel, cette plainte, déposée le 13 novembre 2025, porte sur des faits présumés de diffamation, de diffusion de fausses nouvelles et de publication de données à caractère personnel. La procédure avait été enclenchée sur la base d'instructions du Procureur de la République, datées du 19 décembre 2025. L'affaire reste toutefois pendante, les intéressés demeurant à la disposition de la justice en attendant la suite de la procédure.