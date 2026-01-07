Ethiopie: Les chrétiens d'Éthiopie célèbrent Noël dans un esprit de foi profonde, de solidarité et de fraternité.

7 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — À travers toute l'Éthiopie, les chrétiens marquent la fête de Noël par des moments de prière, des célébrations liturgiques et des gestes de solidarité qui traduisent leur foi, leur cohésion et leur engagement envers les plus vulnérables.

La commémoration de la naissance de Jésus-Christ donne lieu à des offices religieux, des rites traditionnels et des actions communautaires axées sur le partage et l'entraide.

Dans les villes comme dans les zones rurales, familles et voisins se rassemblent pour partager des repas, consolider les liens sociaux et venir en aide à ceux qui manquent de nourriture, de vêtements ou de logement.

Noël est ainsi vécu comme un temps de recueillement spirituel, de solidarité active et de renouveau de l'engagement collectif en faveur des personnes démunies.

Dans son message de Noël, le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté cette période comme un moment porteur d'espoir et de renouveau, affirmant qu'elle s'accompagne de la conviction que la « promesse de paix » et la « lumière du changement » commencent à prendre forme.

Il a souligné que, malgré les défis persistants, l'Éthiopie s'éloigne progressivement d'une phase difficile pour s'engager sur la voie d'un redressement national.

Établissant un parallèle entre la naissance du Christ et le parcours du pays, il a rappelé qu'un passé glorieux ne saurait avoir de sens si le présent reste marqué par la division.

Le Premier ministre a également mis en garde contre le sort de nombreuses civilisations disparues pour n'avoir pas su s'adapter à leur époque, appelant la génération actuelle à raviver l'héritage national par le travail, la persévérance et la lutte contre la pauvreté et le sous-développement.

Il a insisté sur le fait que le progrès ne découle pas de simples aspirations, mais d'efforts concrets et d'une action collective soutenue.

Par ailleurs, des responsables religieux ont adressé leurs messages de Noël, invitant les fidèles à consacrer cette fête à la prière pour une paix durable et à traduire leur foi par une solidarité tangible envers les plus démunis.

Les dirigeants de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, de l'Église catholique éthiopienne et du Conseil éthiopien des Églises des croyants de l'Évangile ont présenté leurs voeux aux chrétiens du pays, mettant en avant la compassion, la solidarité et l'entraide comme piliers essentiels de la célébration de Noël.

Sa Sainteté Abune Mathias, patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, a qualifié Noël d'« expression concrète de l'amour profond de Dieu pour l'humanité », exhortant les croyants à allier prière et action de grâce à une assistance réelle en faveur des personnes démunies et au soutien d'initiatives génératrices de moyens de subsistance durables.

De son côté, le cardinal Berhaneyesus Souraphiel, de l'Église catholique éthiopienne, a insisté sur l'attention particulière à accorder aux malades, aux personnes âgées et aux plus vulnérables durant cette période, appelant les chrétiens à partager ce qu'ils possèdent comme véritable témoignage du sens de la naissance du Christ..

