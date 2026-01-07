Ethiopie: Les pères religieux soulignent la nécessité de célébrer Noël en aidant les personnes dans le besoin

Addis Ababa — Les chefs religieux éthiopiens ont appelé les fidèles à célébrer la naissance de Jésus-Christ dans un esprit d'entraide et de soutien aux plus démunis.

Les chrétiens éthiopiens célèbrent Noël demain, le 7 janvier.

Les dirigeants de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, de l'Église catholique éthiopienne et du Conseil éthiopien des Églises évangéliques ont adressé leurs meilleurs voeux à tous les chrétiens à l'occasion de Noël en Éthiopie.

Dans leurs messages, les chefs religieux ont souligné la nécessité de célébrer Noël en aidant les plus démunis et en se soutenant les uns les autres.

Sa Sainteté Abune Mathias, patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, a déclaré que cette fête est une démonstration concrète de l'amour profond de Dieu pour l'humanité.

Il a exhorté les fidèles à célébrer cette fête en aidant les plus démunis, tout en priant et en rendant grâce.

Pour le patriarche, il est nécessaire de soutenir et d'aider ceux qui, pour diverses raisons, manquent de nourriture, de vêtements et de logement.

Il a en outre souligné la nécessité de leur fournir l'aide nécessaire pour les aider à améliorer leurs conditions de vie de manière durable.

Pour sa part, le cardinal Berhaneyesus Souraphiel, de l'Église catholique éthiopienne, a souligné l'importance de tendre la main et d'aider ceux qui sont dans le besoin tout en célébrant la naissance de Jésus-Christ.

Pendant la célébration de cette fête, les chrétiens devraient rendre visite aux malades, aux personnes fragiles et sans défense en partageant ce qu'ils ont, a souligné le cardinal.

Le secrétaire général du Conseil éthiopien des Églises évangéliques, le révérend Dereje Jemberu, a adressé ses meilleurs voeux aux Éthiopiens et aux étrangers d'origine éthiopienne pour qu'ils passent de joyeuses fêtes de Noël.

Affirmant que la naissance de Jésus-Christ démontre le pardon et le grand amour de Dieu pour l'humanité, il a souligné la nécessité de résoudre les différends par la réconciliation afin de parvenir à une paix durable, car les fidèles des Églises n'ont d'autre mission divine que de promouvoir l'amour et la paix.