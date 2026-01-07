Ethiopie: Le pays et les Émirats arabes unis réaffirment leur partenariat stratégique et abordent les questions de sécurité régionale et de coopération climatique

7 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — L'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont renforcé leur partenariat de longue date lors de pourparlers de haut niveau qui se sont tenus aujourd'hui, à l'occasion de la visite de travail de Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre d'État des Émirats arabes unis.

Les discussions ont mis en évidence la profondeur du respect mutuel et de la coopération entre les deux nations, les deux parties soulignant leur engagement à défendre la paix, la sécurité, l'intégrité territoriale et les intérêts économiques de l'autre.

Selon la déclaration ministérielle conjointe publiée sur la page des réseaux sociaux du ministère éthiopien des Affaires étrangères, les discussions ont porté sur la promotion de la stabilité régionale et la réponse aux besoins humanitaires urgents.

Les deux pays ont passé en revue les développements en matière de paix et de sécurité dans la région et ont réitéré leur engagement à promouvoir la stabilité et une paix durable.

Les Émirats arabes unis et l'Éthiopie ont rappelé la Conférence humanitaire de haut niveau pour le peuple soudanais, co-organisée avec l'IGAD et l'Union africaine en février 2025, qui a mobilisé le soutien en faveur des besoins humanitaires du Soudan.

L'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont condamné les attaques contre les civils au Soudan et ont appelé les parties belligérantes à assurer la protection des civils et du personnel humanitaire.

Ils ont souligné que la responsabilité première de mettre fin au conflit incombe aux parties en conflit et ont réaffirmé la nécessité d'une trêve humanitaire conduisant à un cessez-le-feu permanent, à un accès humanitaire rapide et sans entrave, et à une transition inclusive vers un gouvernement indépendant dirigé par des civils.

Les priorités mondiales ont également été discutées.

Les Émirats arabes unis ont salué les préparatifs de l'Éthiopie en vue de la COP32 et se sont déclarés prêts à collaborer pour tirer parti des succès de la COP28 et du Consensus des Émirats arabes unis, un accord historique entre 198 parties. Les deux nations ont pour objectif de présenter un programme climatique ambitieux lors de la prochaine conférence.

Les discussions ont également mis en avant la prochaine Conférence des Nations unies sur l'eau de 2026, co-organisée par les Émirats arabes unis et le Sénégal, qui se tiendra aux Émirats arabes unis dans le courant de l'année.

Les deux parties ont souligné l'importance des solutions durables et de l'innovation dans le domaine de l'eau, en notant les possibilités de coopération pour faire progresser l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le cadre de l'ODD 6.

L'Éthiopie et les Émirats arabes unis ont conclu la réunion en réaffirmant leur engagement commun en faveur de la paix régionale, de la protection humanitaire et du renforcement continu de leur partenariat stratégique.

