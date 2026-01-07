Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et la Première dame Zinash ont partagé un repas festif avec les élèves de l'école Cheikha Fatima Bint Mubarak pour aveugles.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de la Première dame Zinash Tayachew, a marqué la célébration de Noël éthiopien (Genna) en partageant un repas festif avec les élèves de l'école Cheikha Fatima Bint Mubarak pour aveugles.

Cette rencontre, empreinte de chaleur humaine et de solidarité, a réuni le couple officiel et les élèves dans une atmosphère porteuse de compassion, d'unité et de générosité, valeurs fondamentales associées à la fête de Genna.

S'exprimant sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a confié que ce moment l'avait profondément ému, soulignant que ce partage avec les élèves rappelait avec intensité la signification authentique et humaine de l'esprit de Noël éthiopien