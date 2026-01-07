Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et la Première dame Zinash ont partagé un repas festif avec les élèves de l'école Cheikha Fatima Bint Mubarak pour aveugles.

7 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de la Première dame Zinash Tayachew, a marqué la célébration de Noël éthiopien (Genna) en partageant un repas festif avec les élèves de l'école Cheikha Fatima Bint Mubarak pour aveugles.

Cette rencontre, empreinte de chaleur humaine et de solidarité, a réuni le couple officiel et les élèves dans une atmosphère porteuse de compassion, d'unité et de générosité, valeurs fondamentales associées à la fête de Genna.

S'exprimant sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a confié que ce moment l'avait profondément ému, soulignant que ce partage avec les élèves rappelait avec intensité la signification authentique et humaine de l'esprit de Noël éthiopien

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.