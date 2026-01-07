Ethiopie: À l'occasion de Genna, le HCR salue la solidarité du peuple éthiopien et appelle à la paix

Addis Ababa — La représentante du HCR a adressé ses voeux de paix, d'unité et d'espoir au peuple éthiopien, aux réfugiés et aux communautés d'accueil.

À l'occasion du Noël éthiopien (Genna), célébré le 7 janvier, la représentante du HCR en Éthiopie, Aissatou M. Ndiaye, a adressé un message de paix, d'unité et d'espoir au peuple éthiopien, aux réfugiés et aux communautés d'accueil à travers le pays.

« Que la paix continue de régner en Éthiopie et dans toute la sous-région, car c'est dans la paix que tout devient possible », a-t-elle déclaré, tout en saluant la générosité et l'hospitalité du peuple éthiopien, qui accueille depuis des décennies des personnes fuyant les conflits et les catastrophes.

Lors de l'entretien avec l'Agence des nouvelles Éthiopiennes, la représentante souligne régulièrement que l'accueil des réfugiés en Éthiopie repose avant tout sur la solidarité des communautés locales, souvent les premières à offrir assistance et protection aux personnes déplacées.

Arrivée en Éthiopie en octobre dernier, Ndiaye s'est dite profondément impressionnée par les transformations rapides d'Addis-Abeba, en particulier dans les domaines de l'urbanisation, des infrastructures et de l'innovation. Ayant connu la capitale il y a plus de deux ans, elle la décrit aujourd'hui comme une ville « dynamique, moderne et résolument tournée vers l'avenir ».

Elle a également exprimé sa reconnaissance envers les autorités éthiopiennes, le RRS ainsi que ses collègues du HCR pour l'accueil chaleureux et l'esprit de collaboration qui l'ont entourée. « Je suis honorée de travailler dans un pays à l'histoire riche et à la vision ambitieuse », a-t-elle déclaré.

En conclusion, Ndiaye a adressé un message, « Melkam Gena à tous les Éthiopiens. Que la paix et l'espoir continuent d'unir toutes les communautés. »