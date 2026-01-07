Ethiopie: À l'occasion de Genna, le HCR salue la solidarité du peuple éthiopien et appelle à la paix

7 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La représentante du HCR a adressé ses voeux de paix, d'unité et d'espoir au peuple éthiopien, aux réfugiés et aux communautés d'accueil.

À l'occasion du Noël éthiopien (Genna), célébré le 7 janvier, la représentante du HCR en Éthiopie, Aissatou M. Ndiaye, a adressé un message de paix, d'unité et d'espoir au peuple éthiopien, aux réfugiés et aux communautés d'accueil à travers le pays.

« Que la paix continue de régner en Éthiopie et dans toute la sous-région, car c'est dans la paix que tout devient possible », a-t-elle déclaré, tout en saluant la générosité et l'hospitalité du peuple éthiopien, qui accueille depuis des décennies des personnes fuyant les conflits et les catastrophes.

Lors de l'entretien avec l'Agence des nouvelles Éthiopiennes, la représentante souligne régulièrement que l'accueil des réfugiés en Éthiopie repose avant tout sur la solidarité des communautés locales, souvent les premières à offrir assistance et protection aux personnes déplacées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Arrivée en Éthiopie en octobre dernier, Ndiaye s'est dite profondément impressionnée par les transformations rapides d'Addis-Abeba, en particulier dans les domaines de l'urbanisation, des infrastructures et de l'innovation. Ayant connu la capitale il y a plus de deux ans, elle la décrit aujourd'hui comme une ville « dynamique, moderne et résolument tournée vers l'avenir ».

Elle a également exprimé sa reconnaissance envers les autorités éthiopiennes, le RRS ainsi que ses collègues du HCR pour l'accueil chaleureux et l'esprit de collaboration qui l'ont entourée. « Je suis honorée de travailler dans un pays à l'histoire riche et à la vision ambitieuse », a-t-elle déclaré.

En conclusion, Ndiaye a adressé un message, « Melkam Gena à tous les Éthiopiens. Que la paix et l'espoir continuent d'unir toutes les communautés. »

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.