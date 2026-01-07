Togo: A pays - Touadera invite Poutine après sa réélection

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadera, fraîchement réélu pour un troisième mandat, a adressé une invitation au président russe Vladimir Poutine pour une visite en République centrafricaine, selon l'agence de presse russe TASS.

Cette invitation survient dans un contexte de renforcement spectaculaire des liens entre Bangui et Moscou. Depuis 2018, la Centrafrique est devenue le premier pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre à faire appel aux mercenaires du groupe Wagner, dans sa lutte contre plusieurs groupes rebelles qui déstabilisent chroniquement le pays.

Au pouvoir depuis 2016, Touadera a remporté la victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle du 28 décembre dernier, obtenant une majorité absolue selon les résultats provisoires annoncés cette semaine.

Dans un entretien vidéo accordé à TASS, le président centrafricain n'a pas tari d'éloges envers son homologue russe, qualifiant Poutine de "grand leader" et saluant son attention particulière aux relations avec Bangui.

Le groupe Wagner a rapidement réagi aux résultats préliminaires via son canal Telegram, affirmant n'avoir "aucun doute que la ligne choisie pour maintenir l'ordre et la paix prévaudra".

Cette réélection devrait permettre à la Russie de consolider ses intérêts stratégiques en Centrafrique, notamment dans les secteurs lucratifs de l'extraction d'or et de diamants, renforçant ainsi l'influence de Moscou dans cette région d'Afrique centrale.