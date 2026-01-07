Togo: Le domaine public pris en otage

L'occupation illégale du domaine public désigne l'utilisation non autorisée d'espaces appartenant à la collectivité, tels que les trottoirs, les voies publiques, les places ou les accotements routiers. Ce phénomène, observé dans de nombreuses villes et régions, pose des problèmes majeurs de sécurité et de circulation.

Dans le cas de la route Lomé-Vogan-Anfoin, cette problématique prend une dimension particulièrement préoccupante. Les marchands installent leurs étals directement sur la chaussée, transformant l'asphalte en espace commercial improvisé. Cette situation crée une confusion dangereuse entre les zones dédiées à la circulation et celles réservées au commerce.

Les conséquences de cette occupation illégale sont multiples. D'abord, elle expose usagers de la route et commerçants à des risques d'accidents graves. La cohabitation forcée entre véhicules lourds, tricycles, piétons et étals commerciaux génère un chaos routier où chacun tente d'imposer sa présence. Les camions, forts de leur gabarit, cherchent à se frayer un passage, tandis que les petits véhicules refusent de céder le terrain, créant ainsi des situations de tension permanente.

Les riverains témoignent de leur inquiétude face à cette anarchie qui a déjà causé des drames. Certains accidents auraient pu être évités si la voie publique avait été respectée dans sa fonction première : permettre une circulation fluide et sécurisée.

Face à cette situation, les autorités municipales affirment travailler sur des mesures répressives contre les marchands en infraction. Malgré les multiples avertissements déjà lancés, l'occupation illégale persiste, témoignant de la difficulté à faire appliquer la réglementation et à concilier les besoins économiques des commerçants avec les impératifs de sécurité publique.