Togo: Le domaine public pris en otage

7 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

L'occupation illégale du domaine public désigne l'utilisation non autorisée d'espaces appartenant à la collectivité, tels que les trottoirs, les voies publiques, les places ou les accotements routiers. Ce phénomène, observé dans de nombreuses villes et régions, pose des problèmes majeurs de sécurité et de circulation.

Dans le cas de la route Lomé-Vogan-Anfoin, cette problématique prend une dimension particulièrement préoccupante. Les marchands installent leurs étals directement sur la chaussée, transformant l'asphalte en espace commercial improvisé. Cette situation crée une confusion dangereuse entre les zones dédiées à la circulation et celles réservées au commerce.

Les conséquences de cette occupation illégale sont multiples. D'abord, elle expose usagers de la route et commerçants à des risques d'accidents graves. La cohabitation forcée entre véhicules lourds, tricycles, piétons et étals commerciaux génère un chaos routier où chacun tente d'imposer sa présence. Les camions, forts de leur gabarit, cherchent à se frayer un passage, tandis que les petits véhicules refusent de céder le terrain, créant ainsi des situations de tension permanente.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les riverains témoignent de leur inquiétude face à cette anarchie qui a déjà causé des drames. Certains accidents auraient pu être évités si la voie publique avait été respectée dans sa fonction première : permettre une circulation fluide et sécurisée.

Face à cette situation, les autorités municipales affirment travailler sur des mesures répressives contre les marchands en infraction. Malgré les multiples avertissements déjà lancés, l'occupation illégale persiste, témoignant de la difficulté à faire appliquer la réglementation et à concilier les besoins économiques des commerçants avec les impératifs de sécurité publique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.