Madagascar: Antananarivo - Tollé contre la montée des eaux

Les fortes pluies ont provoqué des inondations à Antananarivo. Des tananariviens ont protesté contre l'inaction face à ce problème récurrent.

La circulation a été complètement paralysée hier matin à Ilanivato Anosipatrana, dans le quatrième arrondissement. Des habitants et des transporteurs de la ligne 138 sont descendus dans la rue pour dénoncer les eaux stagnantes qui envahissent régulièrement cette zone. Les transporteurs craignant pour leurs véhicules, ont décidé de suspendre le service.

« Les bus ne peuvent plus circuler à cause de l'eau, alors que de nombreuses personnes en dépendent pour se rendre au travail », déplore une résidente. Cette situation a également pénalisé des élèves et des malades, bloqués sur place.

Selon les habitants, le problème d'écoulement des eaux commence en 2014. Depuis, chaque saison des pluies transforme cette portion de route en zone inondée. « Aujourd'hui, le niveau de l'eau est monté très haut, ce qui a alarmé la population. Nous avons alerté les responsables à plusieurs reprises, mais aucune mesure durable n'a été prise », affirme Eugène Rasolofoson, défenseur des consommateurs.

Ilanivato ne fait pas exception. Pendant la pluie du 5 janvier, plusieurs axes sont inondés. « Je montais en taxi entre Anosy et Isotry. L'eau atteignait la portière du véhicule », témoigne une passagère. À Andravoahangy, des véhicules ont été piégés, leurs passagers ont été contraints de les pousser pour avancer. Hier après-midi, certaines routes restaient impraticables, obligeant les bus à modifier leurs itinéraires afin d'éviter les zones inondées pour protéger les véhicules.

Responsabilité

Dans les bas quartiers, les habitants subissent également les inondations à l'intérieur de leurs maisons. « L'eau a envahi notre logement. Le niveau atteint la jambe, mais nous n'envisageons pas de quitter la maison de peur qu'on nous dérobe », raconte Émilie Razafindrasendra, habitante d'Anosipatrana. Bemasoandro, Ampefiloha Ambodirano et Andavamamba Anjezika, entre autres, figurent parmi les quartiers touchés par cette montée des eaux.

Les autorités locales pointent la responsabilité des constructions illicites qui obstruent les réseaux d'assainissement et aggravent le problème. À Ilanivato, plusieurs maisons bouchent l'écoulement d'eau. Des mesures temporaires ont été mises en place dans ce quartier. «Une motopompe a été utilisée pour évacuer l'eau en excès, les pavés endommagés seront réparés et le siphon, solution durable pour l'évacuation, sera nettoyé», a déclaré Mahandry Ramanamahefa, chef du quatrième arrondissement.

Dans les autres quartiers, les habitants s'adaptent et attendent que les eaux se retirent. Aucune décision n'a encore été prise concernant les constructions illicites, pourtant identifiées comme l'une des principales causes de ces inondations récurrentes dans la capitale.