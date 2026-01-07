Madagascar: Colline de Manjakamiadana - Sept maisons détruites par les fortes pluies

La nuit du 5 au 6 janvier a été particulièrement mouvementée pour les sapeurs-pompiers. Des habitations se sont effondrées sous l'effet des fortes pluies.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Antananarivo dans la nuit du 5 au 6 janvier ont provoqué d'importants dégâts sur la colline de Manjakamiadana. Sept maisons se sont effondrées dans les fokontany d'Ambavahadimitafo et de Miandrarivo, a annoncé, hier, le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC).

À Ambavahadimitafo, deux habitations ont cédé sous la pression des eaux. Et la menace reste réelle dans ce quartier : six autres maisons présentent un risque imminent d'effondrement. La situation est tout aussi préoccupante à Miandrarivo, où cinq logements ont été totalement détruits.

Au total, vingt-quatre ménages, soit soixante-douze personnes, ont été brutalement privés de toit. Une personne a été grièvement blessée dans l'incident, mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les autorités ont rapidement organisé la prise en charge des sinistrés. Treize ménages d'Ambavahadimitafo ont trouvé refuge dans trois tentes installées par le BNGRC, tandis que onze familles de Miandrarivo ont été accueillies dans la maison communautaire.

De telles tragédies pourraient encore se reproduire, en cette saison de pluie. Le BNGRC a alerté sur le risque élevé de glissement de terrain sur cette colline, en cette période, à la fin d'année 2025. « Les fortes pluies accentuent ce risque », note le Dr Lalah Andriamirado, conseiller technique auprès du BNGRC.

Relance de l'alerte

Des précipitations normales à supérieures aux normales saisonnières sont attendues en ce mois de janvier et février, le cœur de la saison de pluie, selon Zo Rakotomavo, directeur de recherches et développements hydrométéorologiques auprès de Météo Madagascar.

La Commune urbaine d'Antananarivo relance l'alerte. « En raison de la persistance des fortes pluies et afin d'assurer la sécurité et de préserver la vie de la population face aux risques encourus, il est demandé à toutes les familles, en particulier à celles qui habitent dans des habitations traditionnelles anciennes, d'évacuer sans condition ces logements fragiles et de ne pas y rester provisoirement, compte tenu du niveau élevé de danger, et de se rendre dans des lieux plus sûrs afin de protéger des vies », selon sa publication, après ces accidents sur la colline de Manjakamiadana.

Des personnes ont déjà quitté cette zone rouge, mais de nombreux habitants n'ont pas encore quitté leur domicile, malgré le risque imminent et permanent.