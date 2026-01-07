Madagascar: Le Mpox met le secteur sous pression

Le tourisme, déjà affaibli par les récents troubles socio-politiques, fait face à un problème : le Mpox, ou variole du singe. Avec plusieurs cas confirmés dans le pays, le secteur, vital pour l'économie et l'emploi, est sous forte pression.

Nouvelle menace. Le tourisme est de nouveau en zone de turbulences. Après les troubles socio-politiques de septembre, le secteur peine à se relever. Lova Rakotomalala, acteur dans le secteur touristique, rappelle que « le tourisme est un moteur clé de l'économie malgache, créateur d'emplois et générateur de devises ». Pourtant, les dernières crises ont laissé des traces : « 80 % des réservations ont été annulées et les pertes se chiffrent à près de 100 millions de dollars ».

Aujourd'hui, une nouvelle menace pèse sur le secteur : le Mpox, ou variole du singe. Jusqu'à présent, « 76 cas ont été détectés dans 7 régions du pays ». Le PCA de la Confédération du Tourisme, Tojo Lytah Razafimahefa, tempère les inquiétudes : « La situation reste sous contrôle. Nous en sommes encore aux premiers stades de la maladie, ce n'est pas une pandémie. Elle se propage, mais pas de manière excessive. »

Selon lui, l'expérience du Covid-19 est un atout : « Les protocoles en termes d'hygiène depuis le Covid, les principes d'hygiène, étaient restés les mêmes. On a déjà formé des milliers de personnes dans les hôtels et la restauration sur les procédures à suivre. »

Pour faire face à ces risques, les ministères, les aéroports et les associations professionnelles suivent de près la situation. « On suit la situation pour qu'il n'y ait pas d'impact encore plus négatif », explique Tojo Lytah Razafimahefa. Les mesures sont avant tout préventives et reposent sur des protocoles déjà connus.

Des mesures sanitaires strictes

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat met lui aussi l'accent sur la prévention sanitaire. « Le port du masque devient obligatoire pour le personnel et les clients dans tous les établissements touristiques et artisanaux », indique une note officielle. Les restaurants, hôtels, agences de voyages, sites touristiques et marchés artisanaux doivent « renforcer l'hygiène, la désinfection et la sensibilisation du public ».

Malgré cette situation, les frontières restent ouvertes et le secteur continue d'accueillir des touristes. Plusieurs paquebots ont récemment accosté à Mahajanga et Antsiranana. Les guides touristiques et les employés restent mobilisés pour « recevoir les visiteurs et assurer leur sécurité ».

Le défi reste donc double : « restaurer la confiance des voyageurs tout en gérant une crise sanitaire, afin que le Mpox n'affaiblisse pas davantage un secteur déjà fragile ».

Selon les experts, « le tourisme national et régional doit être développé pour réduire la dépendance aux marchés lointains ».