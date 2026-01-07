Madagascar: Antsiranana - Le président Michaël Randrianirina face aux attentes du Nord

Le président Michaël Randrianirina a effectué une visite officielle à Antsiranana pour rencontrer les habitants et répondre à leurs attentes. Cette visite symbolise un geste politique fort dans le Nord.

Le président de la Refondation de la République de Madagascar, le colonel Michaël Randrianirina, effectue une visite officielle de deux jours dans la capitale de la région Diana. Il est accompagné de son épouse, de sept ministres et des députés élus des régions Sava et Diana. Il s'agit de sa première descente officielle dans le Nord depuis son accession au pouvoir.

Cette visite marque un tournant symbolique pour le Nord. Aux côtés de sept membres du gouvernement et des élus régionaux, le chef de l'État a voulu afficher une présence politique forte dans une région longtemps secouée par des tensions sociales.

À sa sortie du salon VIP, la délégation s'est rendue à l'hôtel Allamanda, avant de rejoindre le quartier de Tanambao (Cheni Bengy), où étaient rassemblées les familles endeuillées, les blessés et les victimes des violences survenues en septembre dernier. Sans protocole particulier, le Président a tenu à s'adresser directement aux habitants, au pied de l'Antafana, lieu de rassemblement communautaire du quartier.

Quatre personnes avaient trouvé la mort et huit autres avaient été blessées par balle lors de ces événements, dont deux journalistes. Certains gardaient de lourdes séquelles, dont des amputations de membres.

« Nous sommes venus ici pour soulager vos blessures, physiques comme morales, et saluer le courage dont vous avez fait preuve. Ayez confiance, le sang que vous avez versé ne sera pas vain », a-t-il déclaré dans une allocution brève mais solennelle.

Ce geste a été chaleureusement salué par les bénéficiaires, dont certains ont présenté leurs excuses, reconnaissant avoir cru, à un moment, que les victimes du Nord avaient été oubliées par les autorités centrales.

Meeting sous la pluie

Dans la foulée, la délégation présidentielle s'est rendue à la place Foch, devant l'Hôtel de Ville, pour un grand meeting populaire. Sur place, une foule, composée de bénéficiaires sélectionnés, attendait depuis de longues heures, sous le soleil, pour recevoir un sac de riz blanc et de l'huile, rappelant certaines pratiques du régime précédent.

Par ailleurs, plusieurs équipements médicaux destinés au Centre hospitalier universitaire de Place Kabary et à d'autres structures sanitaires étaient exposés. Citons, entre autres, trois ambulances, 105 générateurs d'oxygène avec lunettes et masques, ainsi que 115 bouteilles d'oxygène. Ces dons s'inscrivent dans le cadre de l'urgence sanitaire nationale.

Mais la cérémonie a été brutalement interrompue par une forte pluie, refroidissant une ambiance pourtant annoncée comme festive. Si le représentant du maire, un porte-parole de la Gen Z et le vice-président de l'Assemblée nationale (VPAN), Ibrahim Charles, ont pu prendre la parole, l'averse s'est intensifiée en plein discours de ce dernier, contraignant les participants à quitter la place. Certains ont trouvé refuge sous les balcons, d'autres ont quitté les lieux à bord de taxi-bajaj, sacs de riz sur les épaules.

Les ministres et le Président lui-même n'ont finalement pas pu s'exprimer, le chapiteau officiel ayant été envahi par les eaux.

Lors de son intervention, le VPAN a néanmoins rappelé les principales revendications des habitants d'Antsiranana : les délestages incessants, la pénurie d'eau potable nécessitant des forages urgents, ainsi que la crise au sein de la société Secren, marquée par des arriérés de salaires et la contestation de son conseil d'administration, accusé par lui de complicité dans la faillite de l'entreprise.

Le député élu à Antsiranana et le représentant de la Gen Z ont également mis en avant une revendication forte en faveur d'un système fédéral, estimant qu'une concentration excessive des pouvoirs freine le développement local. Les banderoles brandies par les jeunes en témoignent clairement.

Dans l'après-midi, le Président a procédé à la pose de la première pierre d'un logement universitaire de deux cents places à l'Université du Nord d'Antsiranana (UNA), en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La journée s'est achevée par une rencontre citoyenne dans la grande salle de la mairie, bondée jusqu'aux portes, marquée par des débats animés et des questions d'ordre social, économique et surtout politique.

Sur la question de l'électricité, le président Michaël Randrianirina a été catégorique : des propositions visant à maintenir le monopole lui ont été soumises, mais ont été rejetées. Il a annoncé l'arrivée prochaine de nouveaux opérateurs dans le secteur énergétique.

Concernant la situation politique, il a dénoncé le fait que certains acteurs privilégient déjà les calculs électoraux au détriment de la refondation, freinant ainsi la concertation nationale.

«Tout le monde veut être leader et ne pense qu'aux élections, au lieu de se concentrer sur la refondation. De notre côté, nous avançons, tout en préparant des élections propres», a conclu le Président.