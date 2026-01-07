Madagascar: Glissement de terrain - Une étudiante meurt à Nanisana, un homme survit à Tsarafaritra

Les fortes pluies pendant la nuit du 5 au 6 janvier ont été mortelles. Une étudiante à l'Institut supérieur de technologie d'Ampasapito est morte ensevelie sous les décombres d'un glissement de terrain dans sa chambre à Iadiambola, Nanisana.

« C'est un bruit d'écroulement assourdissant qui nous a réveillés vers un peu moins de 2 heures du matin. Une fois dehors, nous avons constaté des blocs de pierre et des amas de terre sur le mur de sa maison », raconte David, un voisin de la victime. Rajonson, un père de famille qui vit dans la pièce à côté de celle de la victime, pense qu'elle est morte sur le coup. « Nous l'avions appelée, mais elle ne répondait pas. Nous n'avons entendu ni cri ni pleur. Nous supposions qu'elle a été asphyxiée par les amas de terre qui l'ont recouverte », témoigne-t-il.

Les habitants du quartier sont tombés des nues. Ce drame, ils ne l'ont pas vu venir. « Nous habitons ici depuis de longues années, mais jamais un tel drame n'est survenu », raconte Rondro, une femme qui dit avoir déjà entendu des signes d'éboulement une heure avant la tragédie.

Miraculeusement

À Tsarafaritra, Tsimbazaza, où un autre glissement de terrain est survenu pendant la pluie, un homme a miraculeusement survécu. Sa maison a été détruite par les amas de terre. Il regrette, par ailleurs, ses porcs, qui n'ont pas survécu à cet accident.

À Nanisana, plusieurs ménages ont déménagé. « Nous allons quitter les lieux et rejoindre des proches, car nous craignons un nouveau glissement de terrain », explique Rajonson, un locataire qui a déménagé dans le quartier il y a quelques jours seulement. Certains propriétaires envisagent de revenir une fois que le temps sera redevenu sec, tandis que d'autres ont choisi de partir définitivement.

Selon le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC), onze personnes ont perdu la vie à la suite des fortes pluies enregistrées depuis le 24 novembre 2025 jusqu'à hier. Tous les décès sont survenus dans la région Analamanga.

Quatre personnes ont été frappées par la foudre à Anjozorobe. Une autre est décédée à Bemasoandro, Itaosy, à la suite de l'effondrement d'une maison. Quatre décès ont été recensés à Soavina et deux à Antananarivo-ville, également dus à des effondrements d'habitations.

Le bilan fait également état de six blessés, de 274 sinistrés et de 169 personnes déplacées. Parmi ces dernières, 49 sont actuellement hébergées dans quatre sites d'accueil, tandis que 120 ont trouvé refuge chez des proches ou des voisins. Par ailleurs, 13 habitations ont été inondées, deux endommagées et 24 détruites.