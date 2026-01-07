Afrique: Côte d'Ivoire-Burkina Faso (3-0) - Les Burkinabè n'ont pas fait le poids

Le mardi 6 janvier 2026, le Grand stade de Marrakech était en effervescence. Le dernier match des huitièmes de finale que l'on présentait comme un derby chaud bouillant ne l'a pas été. C'était la faute à l'adversaire, le Burkina Faso. Les Burkinabè n'ont pas été à la hauteur des Ivoiriens. Les Éléphants ont plié le match en l'espace de 8 minutes (20e et 32e).

Après la première mi-temps, la note était de 2-0 pour les Ivoiriens. Puis à la 87e minute, ils ont anéanti définitivement les Étalons (3-0). Ils attendent désormais l'Égypte en quarts de finale, pour un ticket en demi-finale. Quel barrissement des Éléphants !

Coach Brama Traoré, l'entraîneur des Étalons, avait la tête basse, après le match perdu contre la Côte d'Ivoire. Lui qui avait pensé qu'avec Edmond Tapsoba, Hervé Koffi, Arsène Kouassi et autre Cyriaque Irié, il pouvait sortir la Côte d'Ivoire de la compétition l'a appris à ses dépens. C'était mal connaître les champions d'Afrique. Dès l'entame du match, ils ont élevé le niveau du jeu.

Dominateurs de bout en bout, les Pachydermes ivoiriens ont fait fuir les Étalons. Visiblement, les Burkinabè n'avaient pas le niveau ce mardi soir. C'est Amad Diallo qui a concrétisé d'abord (1-0, 20e). Du pied droit, l'attaquant de Manchester United, lancé par Evan Guessand dans la surface, a trompé Hervé Koffi, le portier du Burkina Faso, d'un petit piquet. Puis Yan Diomandé a doublé la mise (2-0, 32e). Deux jolis buts.

L'ailier de Lipzig, lui, a profité d'une superbe action initiée par Amad Diallo sur le côté droit. Il a fixé son vis-à-vis, avant d'ajuster un petit centre en retrait pour Yan Diomandé qui a croisé parfaitement sa frappe pour battre encore Hervé Koffi. Puis, Bazoumana Touré, à peine entré sur l'aire de jeu, a enfoncé le clou. Quel contre mené par Bazoumana Touré ! Il est parti depuis son camp, a fait parler sa vitesse, pénétré dans la surface burkinabè pour étaler le portier d'une frappe sèche au 1er poteau (3-0).

Les Éléphants venaient de faire plus que ce qu'on leur demandait pour passer en quarts de finale de cette 35e édition de la Can au Maroc.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Burkinabè ont beaucoup souffert défensivement et peiné à se procurer des occasions face à une équipe ivoirienne en verve.

La dernière fois que les deux voisins se sont croisés, c'était le 19 novembre 2022, dans ce même stade de Marrakech. Ce jour-là, en match amical, les Étalons s'étaient imposés (2-1) grâce à des buts de Dango Ouattara et Edmond Tapsoba, alors qu'Ibrahim Sangaré avait inscrit celui des Éléphants. Ces trois joueurs étaient ce mardi 6 janvier 2025, sur la pelouse.

A noter aussi que huit joueurs burkinabè présents sur la feuille de match du Burkina (Adamo Nagolo, Cyriaque Irié, Arsène Kouassi, Mohamed Zougrana, Stéphane Aziz Ki, Georgi Minoungou, Mohamed Konaté et Ibrahim Bladi Touré) sont nés en Côte d'Ivoire. C'était un peu le charme de ce match. Hélas !