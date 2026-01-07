Afrique: En vedette - Amad, quel joueur !

C'est lui le nouveau patron des Éléphants. A lui seul, Amad Diallo fait 70 % de l'équipe d'Emerse Faé. Le diablotin qui donne le tournis aux défenses l'a encore démontré, hier soir, au grand stade de Marrakech. Un match capital comptant pour les huitièmes de finale de la Can 2025. Il ne fallait pas se louper dans un tel match.

Il fallait s'imposer très vite pour faire douter l'adversaire et Amad Diallo l'a vite compris. Dès la 20e minute de jeu, le mancunien, bien lancé par Evan Guessand dans la surface, a mystifié, d'un petit pointu du pied droit, Hervé Koffi, le gardien du Burkina Faso et permis à la Côte d'Ivoire de mener au score.

L'attaquant de Manchester United était encore dans un beau jour. Chaque fois qu'il avait le ballon, c'était la débandade chez les Étalons.

En tout cas, pour sa première participation à une Coupe d'Afrique des nations, Amad Diallo brille de mille feux. Depuis le début de la compétition, il est décisif.

« Je n'ai pas digéré mon absence à la Can 2023 disputée au pays. Cette fois, j'ai l'occasion de faire briller mon pays et il ne faut pas s'en priver », déclare le joueur de 23 ans qui a soulevé, le mardi soir encore, le trophée de meilleur joueur du match, son troisième depuis le début de la Can au Maroc.

L'aventure ne fait que commencer.