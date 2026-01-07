Afrique: Côte d'Ivoire-Burkina Faso - Bravo aux supporters ivoiriens !

Ils peuvent être fiers d'eux, les Ivoiriens de Marrakech. Il n'y a pas un seul jour, dans le Royaume chérifien depuis le début de la Can, où l'on n'ait aperçu, dans la ville ocre, les couleurs ivoiriennes. Si ce n'est un maillot orange ou blanc, c'est une casquette, ou encore un drapeau enroulé autour de la poitrine.

Les jours de match des Éléphants, champions d'Afrique, l'on croise des supporters ivoiriens partout : dans les bus, les grands et les petits taxis, les restaurants, à l'église... On se croirait en Côte d'Ivoire.

Avec eux, il y a aussi des Ivoiriens de tous horizons, et même ceux venus d'Abidjan. « Moi, je suis arrivé hier d'Abidjan pour ce match », explique René Coulibaly, rencontré dans un restaurant à Guéliz, un quartier de Marrakech. Il n'est pas seul, il est venu avec deux de ses amis.

« Nous sommes arrivés ce matin de Casablanca, de Rabat et de Fès pour supporter nos Éléphants et les pousser à la victoire », raconte Aminata Sylla, résidente au Maroc, surexcitée, avec ses copines dans les gradins.

Pour l'ambiance dans les gradins du Grand stade de Marrakech, il suffit simplement de se rappeler ce que l'on a l'habitude de voir au Félicia, à Abidjan. Fiers supporters ivoiriens. Bravo !