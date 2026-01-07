Afrique: Côte d'Ivoire-Burkina Faso - Bravo aux supporters ivoiriens !

7 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par sabine kouakou

Ils peuvent être fiers d'eux, les Ivoiriens de Marrakech. Il n'y a pas un seul jour, dans le Royaume chérifien depuis le début de la Can, où l'on n'ait aperçu, dans la ville ocre, les couleurs ivoiriennes. Si ce n'est un maillot orange ou blanc, c'est une casquette, ou encore un drapeau enroulé autour de la poitrine.

Les jours de match des Éléphants, champions d'Afrique, l'on croise des supporters ivoiriens partout : dans les bus, les grands et les petits taxis, les restaurants, à l'église... On se croirait en Côte d'Ivoire.

Avec eux, il y a aussi des Ivoiriens de tous horizons, et même ceux venus d'Abidjan. « Moi, je suis arrivé hier d'Abidjan pour ce match », explique René Coulibaly, rencontré dans un restaurant à Guéliz, un quartier de Marrakech. Il n'est pas seul, il est venu avec deux de ses amis.

« Nous sommes arrivés ce matin de Casablanca, de Rabat et de Fès pour supporter nos Éléphants et les pousser à la victoire », raconte Aminata Sylla, résidente au Maroc, surexcitée, avec ses copines dans les gradins.

Pour l'ambiance dans les gradins du Grand stade de Marrakech, il suffit simplement de se rappeler ce que l'on a l'habitude de voir au Félicia, à Abidjan. Fiers supporters ivoiriens. Bravo !

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.