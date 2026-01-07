Afrique: Côte d'Ivoire-Burkina Faso - Au village CAN d'Adzopé, les Ivoiriens étaient « fous » de joie

A moins de 15 minutes (18 h 45) du coup d'envoi du match Côte d'Ivoire-Burkina Faso, le village Can d'Adzopé installé sur le site de l'ancienne gare affichait plein, le mardi 6 janvier 2025.

19 heures, place aux hymnes nationaux depuis Marrakech. A Adzopé, comme un seul homme, le public s'est tenu debout pour l'exécution de l'Abidjanaise.

Début du match. Quelques minutes de jeu, des occasions ratées par les Éléphants irritent le public, quand à la 20e minute Amad Diallo marque un but. Le public est en extase. C'est la danse, des cris et des embrassades pour exprimer la joie.

Le deuxième but à la 32e minute inscrit par Yan Diomandé vient rendre "fou" le public qui le célèbre par des acclamations, des cris et des acrobaties. Une émotion inexplicable et indescriptible que seul un match de football peut expliquer.

Deuxième mi-temps

Le public a accueilli la reprise par des acclamations reçues par les Éléphants qui ont fait une bonne première mi-temps en menant au score par 2 buts à 0.

Au cours du jeu, les occasions de but et les actions d'éclat des Éléphants sont saluées par des acclamations. Un mécontentement tout de même face au carton jaune de Inao a la 61e minute.

Toute action de but manquée des Burkinabé dans le camp des Ivoiriens était suivie d'acclamations comme pour saluer, soit la parade du portier ivoirien, soit l'action défensive des Éléphants.

La sortie de Inao Oulaï et d'Amad Diallo et les entrées de Séko Fofana et de Vazoumana Touré ont été très saluées par le public par des acclamations.

Troisième but des Éléphants à la 88e minute

Le but inscrit par Bazoumana Touré à Marrakech a soulevé un nuage de poussière au village Can d'Adzopé. Chaises sur les têtes, cris de joie, des sauts, le tout pour une expression de joie.

Une scène de joie dont ont été témoins les autorités locales de la ville. Si le président du conseil régional, Patrick Achi, était absent, il était représenté par le directeur général du conseil régional, Yapo Jean-Jacques. Seri Monoko Rodolphe, secrétaire général de la mairie, et M'Bo Kevin, président des jeunes d'Adzopé, ont également représenté leur hiérarchie. Leur présence, selon des jeunes, est l'expression de l'attachement, de l'attention que portent madame le maire et le président du conseil régional à l'ensemble des populations.

Le village Can, un cadeau de Patrick Achi

Rappelons que le village Can qui a débuté ses activités au lancement de la compétition est un don de l'ex-Premier ministre, Patrick Achi. L'espace doté d'un grand écran offre près de 2000 places assises et près d'un millier de personnes debout. Le public Vip a droit à des tables avec de la consommation sur commande.

Aux alentours de l'espace, des maquis qui offrent toute sorte de grillade, de braisé et de soupe. Au village Can, toutes les générations, nationalités se sont donné rendez-vous pour célébrer l'unité africaine autour du football. Une expression d'unité sans distinction de nationalité, de religion ni d'appartenance politique.