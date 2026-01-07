Afrique: Côte d'Ivoire-Burkina Faso - Le match des entraîneurs

Brama Traoré, coach du Burkina : "Cela fait très mal de prendre 3 buts"

"Cela a été un match compliqué pour nous. Parce qu'on avait un plan pour contrôler le match. Après le premier but, on est sorti du match et c'était difficile par la suite. Notre plan n'était pas adapté pour prendre cette équipe de Côte d'Ivoire à défaut. Nous n'avons pas été à la hauteur. L'équipe ivoirienne a de grandes potentialités par rapport à la nôtre. Cela fait très mal de prendre 3 buts sans en marquer dans une telle compétition. La Côte d'Ivoire a été merveilleuse ce soir, bonne chance à elle pour la suite".

Faė Emerse (coach ivoirien) : "Dès demain on se prépare contre l'Egypte"

"Je suis très content pour les joueurs. Ils ont fait un match complet, un match sérieux. Ils ont été concentrés. Ils ont su étouffer notre adversaire. Je suis vraiment content pour la Côte d'Ivoire. J'ai aimé la réaction des joueurs dans le jeu. J'ai également aimé notre match dans son entièreté, ce soir. J'ai surtout insisté sur le fait qu'on ne devait donner aucune chance aux Burkinabè de revenir dans le match. On a insisté sur la concentration des joueurs. C'est une victoire collective. On va maintenant préparer le match contre l'Égypte de la meilleure façon possible et on va jouer pour gagner."