Afrique: Barea - La reconduction de Corentin Martins évaluée

Le contrat du sélectionneur des Barea, Corentin Martins, prendra fin en fin janvier. Les qualifications à la CAN 2027 seront le prochain événement majeur qui attend Madagascar.

On ne change pas une équipe qui gagne. Le contrat d'un an renouvelable du sélectionneur des Barea A, Corentin Da Silva Martins, prendra fin en fin janvier. Le technicien franco-portugais a été présenté officiellement au stade Barea à Mahamasina le 30 janvier 2025. Son contrat a été conçu par la Fédération avec l'État, réitère souvent le président de l'instance nationale. « Des responsables au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports sont actuellement en train d'étudier le dossier. Une décision sera bientôt prise avant la fin du contrat », a soufflé une source sûre.

Le ministre Alain Désiré Rasambany avait évoqué, lors d'une interview exclusive à L'Express au mois de décembre, que « ... le coach est sous contrat avec l'État. Nous sommes en train d'évaluer sa prestation. Il s'agit d'une évaluation technique suivant ses résultats avec les Barea, sa performance et surtout ses projets pour la prochaine saison afin de pouvoir donner une appréciation avant de prendre la décision... Ses résultats sont convaincants, mais il faut attendre la fin de cette évaluation ».

L'objectif initial était la qualification pour la Coupe du monde 2026, mais les Barea avaient échoué de justesse aux portes des barrages, victimes plus précisément de l'application de la nouvelle règle après le retrait de l'Érythrée. Par conséquent, la double victoire contre le Tchad, dernier du groupe I, n'était pas prise en compte.

Bilan positif

Depuis son arrivée à la tête de la sélection, Corentin avait enregistré quatre victoires sur les six matchs des éliminatoires pour le Mondial 2026 ainsi qu'une victoire et une défaite en matchs amicaux, soit cinq victoires en huit rencontres. Ses protégés avaient arraché une double victoire contre la Centrafrique, 4-1 en mars et 2-0 en septembre, respectivement dans le cadre de la 5e et de la 7e journée. S'enchaînaient par la suite les succès face au Tchad (3-1) à la 8e journée le 8 septembre et contre les Comores le 8 octobre (2-1) à la 9e journée.

Les deux défaites étaient devant le Ghana (0-3) à la 6e journée le 24 mars et lors de la 10e et dernière journée contre le Mali (1-4). Concernant les deux matchs amicaux, Madagascar avait battu la Guinée équatoriale 2-0 le 17 novembre en Turquie, après la défaite 1-3 contre la RD Congo en juin à Orléans, en France, le 8 juin.

Le sélectionneur et ses hommes ont ainsi enregistré une progression de onze places, du 116e rang en début d'année au 105e en décembre 2025. La 36e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) sera la prochaine compétition majeure qui attend les Barea A. La CAN se tiendra du 19 juin au 18 juillet 2027 conjointement au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Le tirage au sort devrait se tenir après la CAN au Maroc. Les matchs de qualifications se dérouleront entre mars et octobre. Les barrages sont programmés au mois de novembre.