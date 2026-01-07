Madagascar: Épidémie de Mpox - Le port du masque revient

De plus en plus de gens circulent avec un masque dans les lieux publics, depuis cette semaine.

« Le masque est redevenu obligatoire à l'école depuis cette semaine. C'est pourquoi mes filles en portent », témoigne Harimanana, une mère de famille qui venait de récupérer ses enfants à l'école hier après-midi. Elle-même ne portait pas de masque. Le ministère de l'Éducation nationale a indiqué dans une note circulaire, lundi, que le port du masque obligatoire doit être appliqué dans le but de préserver la santé des élèves ainsi que du personnel enseignant et administratif, face à la détection de la variole du singe à Madagascar.

Face à cette épidémie, certains bureaux administratifs exigent également le port du masque. « Nous informons toute personne ayant des affaires à traiter au niveau de la commune de porter un masque à compter du mardi 6 janvier », selon une publication de la commune rurale Alasora.

L'application de ce geste barrière reste toutefois limitée. À part les élèves et le personnel des établissements scolaires publics et privés, beaucoup circulent sans masque. « Pourquoi doit-on en mettre ? », interroge un homme qui avoue ne pas être au courant du mode de transmission de la variole du singe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) souligne que la variole du singe ou Mpox se transmet principalement par contact étroit avec une personne infectée, soit de peau à peau, soit par le contact bouche à bouche ou bouche à peau, mais aussi par le fait de se trouver en face d'une personne atteinte.