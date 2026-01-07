Madagascar: Basktball/Perspective 2026 - Le JCBA entame son jubilé avec de fortes ambitions

Nouvelle année et nouveau cycle pour le JCBA. À l'aube de son jubilé, le club, qui encadre toutes les catégories d'âge, de la formation de base jusqu'à la N1A dames, aborde 2026 avec des objectifs assumés : continuer de briller sur la scène nationale et ambitionner de briller en dehors du pays pour marquer le jubilé de ses 25 années d'existence.

Sous la présidence d'Aina Zo Rambeloson, la priorité reste sportive : viser davantage de titres nationaux et accroître le nombre d'équipes engagées aux championnats de Madagascar. Fidèle à sa philosophie, le JCBA continue de miser sur la formation interne, limitant le recrutement extérieur à des cas exceptionnels.

Cette politique de continuité constitue la marque de fabrique du club et garantit une progression structurée de ses jeunes licenciés, aujourd'hui près de 300 joueurs et joueuses répartis dans toutes les catégories.

L'année 2026 aura également une forte portée symbolique avec la célébration du 25e anniversaire du club. Plusieurs activités sont programmées : déjeuner dansant, troisième édition du Game Day à Antananarivo et en région, journée récréative, poursuite de l'entretien des sites reboisés en 2025 et actions sociales en faveur des plus défavorisés.

Bâtir des citoyens

En filigrane, un projet majeur demeure à l'étude : la construction d'un terrain de basketball, pensé comme l'héritage concret du jubilé, même si la recherche du site idéal se poursuit.

Pour cette année, le JCBA entend renforcer la place de l'éducation dans l'apprentissage du basketball, avec pour objectif l'épanouissement de chaque enfant. Des programmes flexibles seront mis en place afin de répondre aux attentes et aux qualités individuelles des joueurs.

Le club poursuivra également l'organisation d'activités complémentaires : matchs amicaux pour consolider les relations interclubs, animations et chorégraphies basket pour les moins de 12 ans.

Le développement des ressources humaines reste un axe central, avec le renforcement des capacités des entraîneurs et l'organisation de stages destinés aux parents souhaitant s'investir dans l'encadrement technique. Les joueurs élites pourraient également bénéficier de stages à l'étranger, afin d'élargir leur expérience sportive.

« Chaque poste est confié à la personne qualifiée. Tous ne deviendront pas des Ankoay, mais tous évolueront sur un pied d'égalité », souligne Tojo Hery Rasamoelina, membre fondateur et responsable technique. La vision du club s'appuie sur un palmarès solide : champion de l'océan Indien en 2015, double champion de Madagascar en N1A dames, et de nombreux titres nationaux chez les jeunes.

« Le JCBA est avant tout une école de vie. Nous formons des basketteurs, mais surtout des hommes et des femmes responsables », conclut Zo Rambeloson.